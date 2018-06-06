Когда случается очередное ДТП с бляхами, то защитники бляхеров резонно замечают, что нарушают не сами бляхи, а люди за рулем, и в ДТП попадают и авто с украинскими номерами. И это правда!

Но.. В криминалистике есть понятие "рецидив". То есть, человек, ранее совершивший противозаконнное деяние, легче идет на совершение нового деяния такого же толка. Так и тут.. Человек - резидент Украины, который рискнул незаконно (в нарушение статьи 380 ТКУ) сесть за руль автобляхи, которую ввез нерезидент, то есть, который уже совершил противозаконное деяние, гораздо чаще совершает другие противозаконнные деяния (нарушает ПДД, ездит без права на управление, употребляет за рулем наркотики или спиртное).

И это не мои голословные умозаключения, а азы криминалистики, и они не обсуждаются. Это реалии: тот , кто нарушил Закон один раз даже в малом - чаще нарушает его повторно! А тем более, если остался безнаказанным.. Поэтому миллионы украинцев и справедливо возмущены..