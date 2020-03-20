Блокпости і страх заробітчан: як живе село з коронавірусом під Чернівцями

Через коронавірус в селі Колінківці під Чернівцями жителі налякані масовим поверненням заробітчан з Італії. Адже в цьому населеному пункті вже захворіла ціла родина з шести осіб, а ще 20 осіб зараз чекають результатів аналізів на інфекцію.

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Як повідомляє ТСН, у зв'язку з такою напруженою ситуацією на в'їзді в Колінківці з 5 тисячами населення навіть встановили блокпости – вони знаходяться всього в 20 км від Чернівців.

Правоохоронці та медики на в'їзді та виїзді з села і ще трьох сусідніх населених пунктів зупиняють всі машини і міряють температуру у водіїв і пасажирів.

А місцеві жителі зізнаються, що намагаються уникати людей, які щойно повернулися з Італії. "Боїмося, намагаємося не перетинатися з ними. Тут більшість всі з Італії, це Буковина", – кажуть селяни.

Коронавірус в Україні "Українська правда"

Всіх заробітчан, які прибули з Європи, лікарі просять одразу ізолюватися вдома і не виходити на вулицю. Адже зараз крім шести підтверджених випадків коронавірусу, в цьому селі ще кілька десятків людей з підозрою на інфікування. Всі вони контактували з хворими.

"Тут великий список людей, за якими ведеться спостереження, треба було взяти мазки. Всього 27", – розповідає лікар Колінківської лікарні Олег Банар.

Якщо в Колінківцях з'являться нові випадки коронавірусу, то в селі взагалі можуть перекрити в'їзд і виїзд, попередили в Чернівецькій обладміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня в Чернівецькій області зафіксували п'ять нових випадків захворювання на коронавірус. Нові пацієнти є контактними особами раніше підтверджених випадків. В цілому на території Буковини підтвердилися вже 15 випадків хвороби.

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