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18 квітня • оновлено в 15:41
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Комаровський розніс популярний засіб захисту від COVID-19: "Це шарлатанство!"

6.8т
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Доктор Євген Комаровський розвінчав міф про ефективність "блокаторів вірусів", які нібито здатні вбити коронавірус COVID-19 навколо людини, яка носить цей засіб.

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Відповідну заяву український лікар-педіатр зробив у своєму відеоролику, опублікованому на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, проскрольте новину вниз).

"Якщо вам хтось говорить, що можна взяти якусь штуку і вона буде випускати якісь "чарівні гази", зазвичай йдеться про газ, який називається оксид хлору, і цей газ мовляв усе навколо вас повбиває, тобто, ви будете живі, здорові, дихати на повні груди, це не шкідливо, але всі віруси та бактерії навколо вас загинуть – дивно, що ви взагалі можете в це повірити.

Друзі, це шарлатанство! Ефективність не доведена, нічого подібного використовувати не можна", – підкреслив лікар.

Доктор Євген Комаровський

Доктор Євген Комаровський

Скрін відео

Він додав, що "блокатор вірусів", як правило, схожий на бейджик. "Чіпляється на піджачок, і ви ходите такий весь розумний нібито нікого не боїтеся", – сказав Комаровський.

"Тут навіть прикол не в тому, що це не допомагає, а в тому, що людина, яка це повісила, почуває себе в безпеці й починає лазити туди, куди їй лізти не треба, – до людей цілуватися... Це не правильно", – підкреслив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, "блокатор вірусів", щоб захиститися від COVID-19, купив собі прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він засвітився з ним на публіці, викликавши насмішки в мережі.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
хвороба інфекція лікарі вірус видео
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