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25 травня • оновлено в 01:44
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Майкл Щур розгромив фейковий засіб захисту від коронавірусу

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Комедійний ведучий Майкл Щур (Роман Вінтонів) розкритикував аферистів, які продають українцям непрацюючі "блокатори вірусів", наживаючись на пандемії COVID-19.

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Новий ролик журналіста вийшов на YouTube-каналі "Телебачення Торонто" в рамках програми #@)₴?$0 (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Майкл Щур пояснив неефективність "блокаторів вірусів"

Майкл Щур пояснив неефективність "блокаторів вірусів"

Колаж

"Це те, чого так довго чекали радикальні антивакцинатори: нарешті з'явився хтось тупіший, ніж вони. Тепер від коронавіруу рятує шматок пластика з порошком усередині", – обурилися ведучі програми.

Вони також показали кілька роликів із рекламою фейкового пристрою. Він, як обіцяють аферисти, виділяє діоксид хлору, нібито вбиваючи віруси.

"Щоб на 100% захиститися від коронавірусу, потрібно задихнутися у випарах діоксиду хлору і померти", – із сарказмом пояснив обман Майкл Щур. Його співведуча пожартувала, що "блокатор" потрібно класти "відразу в труну".

В Україні "блокатори вірусів" продаються і за 200, і за 400, і навіть за 1800 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Великобританії повинні отримати доступ до вакцини від COVID-19 вже до осені, однак завершення пандемії вчені назвали проблемою для розробки.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Майкл Щур
Місце
Україна
Теги
хвороба інфекція вірус видео шахраї
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

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