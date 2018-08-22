Вони змінили тактику: як РФ блокує Керченську протоку

Росіяни не мають жодного права затримувати судна в Керченській протоці, оскільки вони заволоділи нею незаконно внаслідок анексії Криму.

У коментарі OBOZREVATEL помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян не зміг ані підтвердити, ані спростувати інформацію, що з 14 по 21 серпня Росія не пропустила жодного судна через Керченську протоку. Однак він підтвердив, що росіяни не припиняють провокацій.

"Вони дещо змінили тактику дій, почали затримувати судна, які заходять в українські порти перед Керченською протокою. Диспетчер максимально довго не видає дозволу іноземним суднам на прохід протоки. Такі факти мають місце, і ми їх фіксуємо зі слів членів судокоманди", - розповів він.

Водночас ті судна, які йдуть у російські порти в Азовському морі проходять практично безперешкодно, а українські судна змушені цілодобово очікувати дозвіл на прохід Керченською протокою.

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"Розглядати це питання окремо від анексії Криму, мені здається, не варто, бо Керченська протока незаконно анексована РФ і вони не мають жодного права одноосібно приймати рішення щодо проходження там суден", - пояснив Слободян.

Він також підтвердив, що російські прикордонники продовжують затримувати і ті судна, які виходять з українських портів.

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"РФ продовжує діяти як і раніше, вони продовжують оглядати судна, але роблять це ближче до Керченського мосту, або за ним. Одне слово, вони це роблять там, де немає нашої присутності", - сказав помічник глави ДПСУ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за даними Держприкордонслужби, з початку 2018 року Росією було затримано понад 150 суден, що йдуть до або з українських портів. Зазвичай представники РФ мінімум на кілька годин блокують українських моряків для огляду судна, а також особистих речей.

Разом з тим заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак заявив, що дії Росії в Азовському морі дозволені угодою від 2003 року про спільне використання водойми, при цьому жодної скарги на затримання суден з боку їхніх власників немає.

Через діяльність РФ у Азовському морі та на окупованих територіях Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, включаючи припинення пасажирського залізничного сполучення.