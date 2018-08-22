Блокада Азовського моря: до українського порту тиждень не заходили судна

Після тижневого блокування Росією кораблів у Керченській протоці, 22 серпня у Бердянський морський торговельний порт зайшли перші два судна.

"Сьогодні вночі у Бердянський порт зайшло два судна, перед цим вони тиждень стояли", - повідомили OBOZREVATEL у прес-службі підприємства.

При цьому в порту заперечують наявність збитків через дії РФ щодо затримання кораблів.

"Говорити, що ми зазнаємо збитків, не можемо, оскільки, якщо ми виконали свою роботу, то нам за неї платять. Ми завантажили вантаж, і нам за нього заплатили. Якщо ж судно не заходить, ми не отримуємо гроші. Але за те, що доходить - отримуємо. Навіть якщо воно йде із затримками", - заявили у прес-службі.

За словами представника порту, затримка суден - це більше проблема судновласників, або вантажовласників, які через це змушені збільшувати витрати і зазнавати збитків збитки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, держпідприємство "Маріупольський морський торговельний порт" поки не зазнає фінансових збитків від постійної затримки торгових суден прикордонною службою ФСБ, проте в майбутньому кораблі можуть перестати ходити в українські порти через великі витрати судновласників.