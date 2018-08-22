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Блокада Азовського моря: до українського порту тиждень не заходили судна

1.4тЧитати новину російською

Після тижневого блокування Росією кораблів у Керченській протоці, 22 серпня у Бердянський морський торговельний порт зайшли перші два судна.

"Сьогодні вночі у Бердянський порт зайшло два судна, перед цим вони тиждень стояли", - повідомили OBOZREVATEL у прес-службі підприємства.

При цьому в порту заперечують наявність збитків через дії РФ щодо затримання кораблів.

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"Говорити, що ми зазнаємо збитків, не можемо, оскільки, якщо ми виконали свою роботу, то нам за неї платять. Ми завантажили вантаж, і нам за нього заплатили. Якщо ж судно не заходить, ми не отримуємо гроші. Але за те, що доходить - отримуємо. Навіть якщо воно йде із затримками", - заявили у прес-службі.

За словами представника порту, затримка суден - це більше проблема судновласників, або вантажовласників, які через це змушені збільшувати витрати і зазнавати збитків збитки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, держпідприємство "Маріупольський морський торговельний порт" поки не зазнає фінансових збитків від постійної затримки торгових суден прикордонною службою ФСБ, проте в майбутньому кораблі можуть перестати ходити в українські порти через великі витрати судновласників.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Оптимисты хохолики, ну не заходили корабли недельку, но щас то два зашли,разгрузим на горилку хватит,а там глядишь через месяцок еще пара зайдет,молодцы пля.Забыковали из-за дроченого баркаса ценой пять гривен, миллионные убытки получили.
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Igraev Alex
Igraev Alex
Все правильно, просто судовладельцы начнут отказываться от заказов которые подразумевают заход к прокаженным хихлам. Да, гадить России это дорого скакуны)
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Николаев Олег
Николаев Олег
Скоро и Одессу закроют.
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