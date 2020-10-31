Блогерка показала простий спосіб заощадити на пранні. Відео

Шотландська блогерка Жозефіна Бекер показала простий спосіб заощадити на пранні й зробити його більш екологічним.

У своєму Instagram дівчина розповіла, як перетворити в засіб для прання звичайні каштани. Перетворити їх в мильний розчин можна завдяки вмісту спеціальної речовини – сапоніну, сполуки якого під час збовтування утворюють густу та стійку піну.

Щоб приготувати засіб для прання, дівчина розрізала плоди каштана навпіл, потім склала їх в банку, залила водою і залишила настоюватися на ніч.

Уранці Бекер прибрала з банки каштани, процідила рідину та залила її в відсік для прального порошку для подальшого використання.

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, як можна заощадити на комунальних послугах. Публікація з'явилася в Міжнародний день економії, який відзначається у всьому світі 31 жовтня.