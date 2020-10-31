Блогерка показала простий спосіб заощадити на пранні. Відео

Таша Адамович Суспільство 03:39, 31.10.2020

Шотландська блогерка Жозефіна Бекер показала простий спосіб заощадити на пранні й зробити його більш екологічним.

У своєму Instagram дівчина розповіла, як перетворити в засіб для прання звичайні каштани. Перетворити їх в мильний розчин можна завдяки вмісту спеціальної речовини – сапоніну, сполуки якого під час збовтування утворюють густу та стійку піну.

Щоб приготувати засіб для прання, дівчина розрізала плоди каштана навпіл, потім склала їх в банку, залила водою і залишила настоюватися на ніч.

Уранці Бекер прибрала з банки каштани, процідила рідину та залила її в відсік для прального порошку для подальшого використання.

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, як можна заощадити на комунальних послугах. Публікація з'явилася в Міжнародний день економії, який відзначається у всьому світі 31 жовтня.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Україні поміняли карантинні зони: хто потрапив до "червоної"

Українці провели протест під КСУ: будівлю закидали димовими шашками і шинами. Фото і відео

Узурпація чи концентрація влади? Що стоїть за наміром Зеленського розпустити КСУ

Зеленський не має права розпускати Конституційний суд, він може розпустити тільки парламент, – Порошенко

Законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні, – глава КСУ