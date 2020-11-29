Блогер на реалістичних фото показав останні місяці СРСР

У мережі показали серію фото, які закарбували життя в останні місяці існування СРСР.

Знімки, які зробив свого часу відомий фотограф Пітер Тернлі, опублікував у своєму блозі Максим Мирович. "Жах останніх місяців СРСР", – йдеться в підписі до фото.

Так, на кадри фотографа потрапили довгі черги в продуктових магазинах, вулична торгівля, лікарня в Москві, жінки-шахтарі, алкоголізм і проституція.

Блогер, зокрема, звернув увагу на те, як непоказно були одягнені люди в ті часи, і на те, що через дефіцитні товари в чергах нерідко виникали конфлікти.

Черга в магазин, Новокузнецьк, СРСР Peter Turnley / Corbis

Державний ринок в Новокузнецьку, СРСР. Черга за дешевою свининою Peter Turnley / Corbis

Конфлікт у черзі за хлібом, листопад 1991 року, СРСР Peter Turnley / Corbis

Останні місяці існування СРСР Peter Turnley / Corbis

На одному зі знімків, 1991 року, відображена 18-річна повія Катя під час пошуку клієнтів в районі Червоної площі в Москві, а повз неї проїжджає машина міліції. "Так, ви не помилилися – проституція в СРСР цілком собі була, а елітних повій (працювали при великих готелях в столицях республік) навіть займалося КДБ", – пише блогер.

Повія Катя, Москва, 1991 рік Peter Turnley / Corbis

Чоловік п'є радянське "ігристе" на вулиці, СРСР Peter Turnley / Corbis

Лікарня, Москва, липень 1991 року Peter Turnley / Corbis

Жінка в черзі, Москва, СРСР Peter Turnley / Corbis

Один з міських ринків, Калуга, СРСР, 1991 рік Peter Turnley / Corbis

Горілка в СРСР часто використовувалася як валюта. Черга за горілкою "Пшенична" з коркою-"безкозиркою", 1991 рік Peter Turnley / Corbis

Жінки-шахтарі на обіді, Новокузнецьк, СРСР Peter Turnley / Corbis

Старенькі в СРСР, Новокузнецьк Peter Turnley / Corbis

Вулична торгівля в СРСР Peter Turnley / Corbis

Шахтар, Сибір, 1991 рік Peter Turnley / Corbis

Діти в одному з металургійних міст Сибіру, СРСР Peter Turnley / Corbis

Як відомо, СРСР офіційно припинив своє існування 26 грудня 1991 року. Цього дня було підписано так звані Біловезькі угоди, які констатували розпад Радянського Союзу як "суб'єкта міжнародного права і геополітичної реальності" і заявили про створення СНД.

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