Блогер на реалістичних фото показав останні місяці СРСР

У мережі показали серію фото, які закарбували життя в останні місяці існування СРСР.

Знімки, які зробив свого часу відомий фотограф Пітер Тернлі, опублікував у своєму блозі Максим Мирович. "Жах останніх місяців СРСР", – йдеться в підписі до фото.

Так, на кадри фотографа потрапили довгі черги в продуктових магазинах, вулична торгівля, лікарня в Москві, жінки-шахтарі, алкоголізм і проституція.

Блогер, зокрема, звернув увагу на те, як непоказно були одягнені люди в ті часи, і на те, що через дефіцитні товари в чергах нерідко виникали конфлікти.

На одному зі знімків, 1991 року, відображена 18-річна повія Катя під час пошуку клієнтів в районі Червоної площі в Москві, а повз неї проїжджає машина міліції. "Так, ви не помилилися – проституція в СРСР цілком собі була, а елітних повій (працювали при великих готелях в столицях республік) навіть займалося КДБ", – пише блогер.

Як відомо, СРСР офіційно припинив своє існування 26 грудня 1991 року. Цього дня було підписано так звані Біловезькі угоди, які констатували розпад Радянського Союзу як "суб'єкта міжнародного права і геополітичної реальності" і заявили про створення СНД.

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