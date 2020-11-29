Блогер на реалістичних фото показав останні місяці СРСР

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Суспільство
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СРСР офіційно припинив своє існування 26 грудня 1991 року

У мережі показали серію фото, які закарбували життя в останні місяці існування СРСР.

Знімки, які зробив свого часу відомий фотограф Пітер Тернлі, опублікував у своєму блозі Максим Мирович. "Жах останніх місяців СРСР", – йдеться в підписі до фото.

Так, на кадри фотографа потрапили довгі черги в продуктових магазинах, вулична торгівля, лікарня в Москві, жінки-шахтарі, алкоголізм і проституція.

Блогер, зокрема, звернув увагу на те, як непоказно були одягнені люди в ті часи, і на те, що через дефіцитні товари в чергах нерідко виникали конфлікти.

Черга в магазин, Новокузнецьк, СРСР
Державний ринок в Новокузнецьку, СРСР. Черга за дешевою свининою
Конфлікт у черзі за хлібом, листопад 1991 року, СРСР
Останні місяці існування СРСР

На одному зі знімків, 1991 року, відображена 18-річна повія Катя під час пошуку клієнтів в районі Червоної площі в Москві, а повз неї проїжджає машина міліції. "Так, ви не помилилися – проституція в СРСР цілком собі була, а елітних повій (працювали при великих готелях в столицях республік) навіть займалося КДБ", – пише блогер.

Повія Катя, Москва, 1991 рік
Чоловік п'є радянське "ігристе" на вулиці, СРСР
Лікарня, Москва, липень 1991 року
Жінка в черзі, Москва, СРСР
Один з міських ринків, Калуга, СРСР, 1991 рік
Горілка в СРСР часто використовувалася як валюта. Черга за горілкою "Пшенична" з коркою-"безкозиркою", 1991 рік
Жінки-шахтарі на обіді, Новокузнецьк, СРСР
Старенькі в СРСР, Новокузнецьк
Вулична торгівля в СРСР
Шахтар, Сибір, 1991 рік
Діти в одному з металургійних міст Сибіру, СРСР

Як відомо, СРСР офіційно припинив своє існування 26 грудня 1991 року. Цього дня було підписано так звані Біловезькі угоди, які констатували розпад Радянського Союзу як "суб'єкта міжнародного права і геополітичної реальності" і заявили про створення СНД.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі згадали, як школярі в СРСР працювали в колгоспах у холод.

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