Російська – не мова агресора, ми побратими, – Багірова

Відома блогерка Лілія Багірова не вважає російську мову мовою агресора.

"У мене в родині завжди всі спілкувалися російською мовою. Тато з мамою навчалися в університеті в Москві. До 2014 року російська мова не була "мовою агресора", – заявила вона в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV.

"Люди не зовсім вміють розмежовувати агресора і простий народ. Є Росія, а є влада Росії. Громадяни Росії не винні в тому, що там така влада. І ставитися до них як до агресорам – люди, які сидять в своїх квартирах, ведуть блоги або виступають на сцені – я не бачу в цьому зв'язку", – сказала блогерка.

Вона запевнила, що всі її родичі, друзі та колеги дотримуються проукраїнської позиції. Зокрема, ніхто з них не підтримує анексію Криму.

Відповідаючи на питання, коли українці і росіяни стануть братами, вона сказала: "Мені здається, люди зі здоровим глуздом і так побратими. А ті, хто сидять і ставлять питання, "чому я не розмовляю українською мовою, а мовою агресора", може, їм і подобається якийсь конфлікт".

Багірова також пояснила, чому не говорить українською і чому використовує в блогах російську мову. "Я вважаю українську мову досить гарною, але у мене немає такого словникового запасу, і я не хочу її перекручувати. Якщо я підготуюся, я можу сказати щось українською. У блогах у мене велика аудиторія російськомовних – навіщо переходити?" – запитала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше письменниця і мовна активістка Лариса Ніцой заявила, що російськомовність частини населення України не є ситуацією, що склалася історично.