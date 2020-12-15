Близько 70-80% тих, хто прибуває до України з ОРЛО, хворі на COVID-19, – Гайдай

Більшість із тих, хто перетинає лінію розмежування з окупованих регіонів Луганської області в напрямку підконтрольної Україні території, хворі на COVID-19.

Про це повідомив на пресконференції в межах форуму "Схід можливостей" голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що багато хто безвідповідально ставиться до того, що хворіє на COVID-19.

За словами Гайдая, такі люди відмовляються перебувати в самоізоляції.

Він також зазначив, що з 10 осіб, які перетинають пункт пропуску, у 7-8 виявляються позитивні результати тестів на COVID-19.

"На непідконтрольній території ж "немає ковіду", там же "пневмонія" в них і все: "ковіду немає", як, власне, і лікування", – сказав чиновник.

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко у Facebook припустив, що аналогічна ситуація з інфікованими складається і на донецькому напрямку.

Він також здивувався, чому уряд негайно не зупинив небезпечний потік десятків тисяч інфікованих, щойно з'явилися перші сигнали тривоги.

"Чи є у всьому світі хоча б одна інша країна, настільки безпечно-безвідповідальна, що дозволяє безперешкодно перетинати свій кордон людському потоку, у якому 70-80% інфікованих COVID?" – написав Гриценко.

Чому уряд не зупинить потік інфікованих? Facebook Анатолія Гриценка

За даними Державної прикордонної служби України на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях працює 7 пунктів в'їзду/виїзду, через які громадяни можуть потрапити з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні.

Станом на вівторок, 15 грудня, у підконтрольній Україні Луганській області всього підтвердили 7987 випадків коронавірусу, 216 – летальні. У Донецькій області виявлено 30 062 хворих на COVID-19. З них 19 263 особи одужали, а 622 – померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 15 грудня, в Україні офіційно підтверджено 909 082 випадки коронавірусної інфекції. З них 8 416 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 15 480 осіб (+233 за добу), а 522 868 пацієнтів (+16 150 за добу) повністю перемогли хворобу.