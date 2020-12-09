Арестович про близькі до Медведчука телеканали: вони не є нашими ворогами

Телеканали, які пов’язують з українським політиком Віктором Медведчуком, "є професіоналами, а не нашими ворогами".

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив спікер делегації України в Тристоронній контактній групі, позаштатний радник голови Офісу президента (ОП) Олексій Арестович. Так він відповів на питання, чи не є загрозою нацбезпеці концентрація в руках людей, близьких до проросійського політика, трьох каналів, які "дають досить спірну інформацію".

На думку Арестовича, на їхнє інформування треба відповісти "нашим – чітким, системним, пояснювати народу, що відбувається".

Водночас радник голови ОП уточнив, що вищезазначені телеканали (йдеться про "112 Україна", News One та ZІК, – ред.) "не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють згідно із законом".

"Ми вітаємо їхню професійну діяльність. Інша справа, що деякі особи, користуючись їхніми можливостями, доносять викривлену, перекручену або упереджену інформацію", – сказав Арестович.

На думку радника, будь-яке медіа має надавати дві точки зору.

"Моє завдання – забезпечити другу, іншу точку зору... Ми маємо працювати як держава, моїм завданням не є змагання з медіа будь-якої спрямованості. Моє завдання – забезпечити інформування ЗМІ та суспільства про те, що робить президент та Офіс президента", – наголосив він.

Із Медведчуком – народним депутатом, головою політради партії "Опозиційний блок – За життя", кумом президента Росії Володимиром Путіним – пов’язують такі канали, як "112 Україна", News One та ZІК.

"ОПЗЖ" відома своїми проросійськими акціями. Так, очолювана Медведчуком партія у липні публічно привітала країну-агресорку з Днем Росії.

Ще раніше Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки в Москву представників "ОПЗЖ" 10 березня 2020 року. Там вони обговорювали створення парламентського "нормандського формату" для переговорів щодо Донбасу.

Водночас Медведчук провів також зустріч із Путіним.

11 березня нардепи були присутні на пленарному засіданні Держдуми РФ. У Верховній Раді відзначили, що відрядження для ОПЗЖ не оформлювали, тож вони не були уповноважені вести переговори від імені України.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що українська телеведуча, дружина лідера ОПЗЖ Оксана Марченко зізналася, що сама була ініціатором того, щоб їхнім кумом став саме Путін.

У цьому питанні вона одразу зауважила, що розділяє особисті стосунки з людьми й політику.