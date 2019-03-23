"Блискавично повернути Крим Україні!" Фанат Путіна раптово почав благати про деокупацію

Журналіст Євген Гайворонський, який у 2014 підтримав анексію, мріє про повернення Криму під контроль України.

П'ять років тому він ходив у футболці з написом "Росія" і відзначав день окупації півострова, проте після життя з російською владою змінив свою думку. Відеозапис інтерв'ю Гайворонського каналу ATR на своїй сторінці в Facebook опублікував журналіст Денис Казанський (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

"Я замовляю блискавичне повернення Криму до України. Це більше не політичне питання, а екологічне. На півночі Криму екологічна катастрофа, знищено все через завод в Армянську", – повідомив кримчанин.

Також він розповів, що так звана влада перешкоджає малому і середньому бізнесу, а туристам і місцевим мешканцям обмежують вільний доступ до моря і парків.

Євген Гайворонський Facebook Євген Гайворонський

"У Криму всі люди хочуть повернутися в Україну, не за політичними, а економічними мотивами. Жити в умовах сучасної Росії стає все складніше", – підкреслив Євген Гайворонський.

Кримський журналіст Євген Гайворонський в 2014 році дуже радів приходу Росії. Ходив у футболці з Путіним, розмахував російським прапорцем. Але потім щось пішло не так.

Минуло 5 років, і тепер Гайворонський хоче, щоб Крим знову повернувся в Україну. Чи не сподобалося в Россіюшке pic.twitter.com/Cu9j8KxlQg - Денис Казанський (@den_kazansky) 22 березня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, незаконний видобуток піску в окупованій Керчі спричинив масове забруднення міського пляжу, що загрожує Криму екологічною катастрофою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!