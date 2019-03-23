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"Блискавично повернути Крим Україні!" Фанат Путіна раптово почав благати про деокупацію

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Журналіст Євген Гайворонський, який у 2014 підтримав анексію, мріє про повернення Криму під контроль України.

П'ять років тому він ходив у футболці з написом "Росія" і відзначав день окупації півострова, проте після життя з російською владою змінив свою думку. Відеозапис інтерв'ю Гайворонського каналу ATR на своїй сторінці в Facebook опублікував журналіст Денис Казанський (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

"Я замовляю блискавичне повернення Криму до України. Це більше не політичне питання, а екологічне. На півночі Криму екологічна катастрофа, знищено все через завод в Армянську", – повідомив кримчанин.

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Також він розповів, що так звана влада перешкоджає малому і середньому бізнесу, а туристам і місцевим мешканцям обмежують вільний доступ до моря і парків.

Євген Гайворонський

Євген Гайворонський

Facebook Євген Гайворонський

"У Криму всі люди хочуть повернутися в Україну, не за політичними, а економічними мотивами. Жити в умовах сучасної Росії стає все складніше", – підкреслив Євген Гайворонський.

Як писав OBOZREVATEL, незаконний видобуток піску в окупованій Керчі спричинив масове забруднення міського пляжу, що загрожує Криму екологічною катастрофою.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Язин Михаил
Язин Михаил
В израиль пусть пиздует, мнение пархатых нам пох. У нас не вукраина.
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0
2
Панкратов Роман
Панкратов Роман
Язин Михаил, ну конечно, козломордый, в Украине нет антисемитизма, потому что Украина свободная, демократическая, толерантная страна. А ваша клоака чисто фашисткое образование. Вот так легко паляться тупые тролли.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
пару дней назад Гайваронский ответил мне что "тогда он не знал и 5% от того что знает сейчас о жизни в рф"....все равно впечатление ...- скользкий он.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Можем молниеносно вернуть Украине Гайворонского.
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3
Панкратов Роман
Панкратов Роман
Чугункин Клим, тролль - в Украине он предатель. ты чего - не понимаешь этого ?
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кирик вадим
кирик вадим
Чугункин Клим, мозги себе ты не вернёшь, аминь
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