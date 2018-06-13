Блекаут в Криму: на півострові розповіли, що відбувається

Після відновлення подачі електрики на анексуваний півострів Крим, люди все ще залишаються без мобільного зв'язку.

"Так, світло пропало близько 15:00, і включили хвилин 15-20 назад (приблизно 17:15-17:20 за Києвом). Зв'язку мобільного теж не було, і зараз немає", - сказала в коментарі OBOZREVATEL кримський блогер Ілона Карачан .

Мобільний зв'язок в Ялті відсутній Скрін: Ілона Карачан

За її словами, люди сприйняли цей інцидент мовчки, ніхто навіть не обговорював проблему.

"Тільки генератори працювали, люди мовчки сприйняли", - розповіла Ілона.

Магазини в Ялті підключили генератори Фото: Ілона Карачан

Кримчанка каже, що світло швидше за все відключили на всій території півострова, ніяких офіційних повідомлень по цій події поки немає.

За її словами, останній подібний масштабне відключення електрики було в липні 2017 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, територія анексованого Росією Криму могла залишитися без електрики та мобільного зв'язку через аварію на підстанції "Тамань" .