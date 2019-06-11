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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Суспільство

"Бл*дь!" Українська ведуча заматюкалася в ефірі, згадавши Вакарчука

6.1тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча Олеся Бацман в ефірі своєї авторської програми на телеканалі "Наш" потрапила в курйозну ситуацію і перейшла на матюки.

Зокрема, вона обговорювала з шоуменом, другом і бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Євгеном Кошовим слова лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука про необхідну деолігархізацію.

Бацман акцентувала увагу на тому, що відповідний закон новоспечений політик називає своїм першим кроком у разі проходження його політсили до Верховної Ради. Конфуз вийшов при спробі телеведучої вимовити слово "деолігархізація". Після декількох спроб в ефірі прозвучало з її вуст обурене "Бл*дь!". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Євген Кошовий і Олеся Бацман

Євген Кошовий і Олеся Бацман

Скріншот з відео

"Женю, ну це зараз треба буде вирізати... Давай проїдемо це питання!" – сказала у результаті вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кошовий у цьому ж інтерв'ю заявив, що мовна проблема створена в Україні штучно і її потрібно вирішувати по-іншому.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Євген КошовийСвятослав ВакарчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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