Блакитний Місяць на Геловін: що не можна робити в цей рідкісний день

Блакитний Місяць цього року випадає на 31 жовтня та збігається з Геловіном.

Протягом жовтня буде дві повні: перша вже відбулася 2-го числа, друга настане 31-го о 16:50 за київським часом. Як це явище вплине на людей і що не можна робити в цей день, розповіло видання "Сегодня".

У цей час реакція людей на слова і події дещо сповільнюється і притупляється, концентрація уваги падає. Тому він абсолютно не підходить для серйозних рішень і починань.

Водночас люди не будуть надто агресивними: кожен зануриться у власні думки та справи. Тож серйозних конфліктів не передбачається.

Під час Блакитного місяця 31 жовтня не можна нікому бажати зла, оскільки енергетика дня передбачає матеріальність помислів.

Також у цей період не варто ухвалювати важливі рішення і здійснювати різкі вчинки. Усі проблеми вибору варто відкласти на більш слушний час.

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