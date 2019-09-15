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15 вересня • оновлено в 14:29
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"Блакитне шапіто": в Харкові розгорівся скандал через "Марш рівності"

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У Харкові, в неділю, 15 вересня, через "Марш рівності" перекрили площу Свободи, що викликало обурення у місцевих жителів.

Незважаючи на те, що захід було призначено на 14:00, перші проблеми виникли ще до його початку, передає Telegram-канал Klymenko Time (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, у мережі почали з'являтися заклики до зриву ЛГБТ-акції.

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У Харкові розгорівся скандал через "Марш рівності"

У Харкові розгорівся скандал через "Марш рівності"

Скріншот з відео

У Харкові розгорівся скандал через "Марш рівності"

У Харкові розгорівся скандал через "Марш рівності"

Скріншот з відео

"Дорогі харків'яни! Кому все ще важливі нормальні сімейні цінності. До Харкова привезли блакитне шапіто. Хто бажає висловити свій протест нав'язування педерастії збір в неділю, 15 вересня о 12.30 біля Дзеркального струменя. Далі все плануємо розбитися на невеликі групи до 5 осіб (на мітинги до 5 осіб не потрібен дозвіл влади) і розійтися по Сумській уздовж проходження опонентів. З собою рекомендується мати невеликий плакат (можна намалювати або надрукувати), на якому написано або зображено нашу незгоду з подією. Всіх небайдужих запрошуємо взяти активну участь! Плакати будуть", – сказано в повідомленні, яке розповсюдили противники в месенджерах.

Примітно, що після 12:00 на площі Свободи з'явилися кілька автобусів з поліцією для протидії можливим порушенням. "Підготовка до "ХарьковПрайд" на площі Свободи масштабніша, ніж приїзд президента в будь-яке з міст України", – коментують у соцмережах.

У Харкові розгорівся скандал через "Марш рівності"

У Харкові розгорівся скандал через "Марш рівності"

У Харкові розгорівся скандал через "Марш рівності"

У Харкові розгорівся скандал через "Марш рівності"

У Харкові розгорівся скандал через "Марш рівності"

У Харкові розгорівся скандал через "Марш рівності"

З'явилися і учасники обіцяної акції проти "Маршу рівності".

У Харкові протестували проти гей-параду

У Харкові протестували проти гей-параду

Telegram-канал "Х**евий Харьков"

У Харкові протестували проти гей-параду

У Харкові протестували проти гей-параду

Telegram-канал "Х**евий Харьков"

У Харкові протестували проти гей-параду

У Харкові протестували проти гей-параду

Telegram-канал "Х**евий Харьков"

У Харкові протестували проти гей-параду

У Харкові протестували проти гей-параду

Telegram-канал "Х**евий Харьков"

У Харкові протестували проти гей-параду

У Харкові протестували проти гей-параду

Telegram-канал "Х**евий Харьков"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на "Марші рівності" розгорівся скандал через учасників-військових.

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Місце
Україна Харків
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Подготовка к "ХарьковПрайд" на площади Свободы масштабней, чем приезд президента в любой из городов Украины".....Ничего удивительного. В Европах так.
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Скоро все холы дырявые будут, эт точно
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Путь в йевроппу через жоппу.
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