Благовіщення і Вербна неділя: в ПЦУ розповіли про нові правила святкування

Митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко пояснив, що богослужіння на Благовіщення і Вербну неділю відбуватимуться з дотриманням вимог посилених карантинних заходів через пандемію коронавірусу COVID-19.

"Богослужіння ми не скасовуємо. Це просто неможливо, та й не потрібно", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"На Благовіщення ми плануємо провести три Божественних літургій у трьох приділах нашого собору. Це дає можливість в різний час більшій кількості людей взяти участь у Богослужінні і Таїнством Євхаристії приготуватися до Великодня", – пояснив він.

Водночас митрополит уточнив, що на службі буде присутній мінімум осіб – "кілька осіб хору, кілька осіб священників і люди, які вестимуть відеотрансляцію".

"Якщо у когось буде можливість прийти у храм, із храму нікого не виженемо. Може бути вільний потік. Людина прийшла, помолилася, свічку поставила і пішла. Це не буде масовим зібранням, як це буває у звичайний час щороку. Повинні виконуватися всі карантинні заходи, і ми їх дотримуємося. Біля входу до храму у нас є дезінфектор для рук, всі повинні бути в масках", – наголосив він.

На Благовіщення і Вербну неділю у храмах ПЦУ діятиме карантин

Митрополит також нагадав про те, що на нараді Всеукраїнської ради церков за участю Національної поліції правоохоронці роз'яснили, що проведення богослужінь у храмах не заборонене за умови участі в них не більше 10 осіб.

Митрополит додав, що "Вербна неділя, напевно, відбудеться в тому самому форматі. Допоки діють заходи карантину, нічого не змінюється. Священик служить літургію, хор співає, трансляція йде".

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