В Україну прийде справжня весна: з'явився прогноз погоди на Благовіщення

У вівторок, 7 квітня, на свято Благовіщення в Україні буде тепла і суха погода.
Такий прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. На всій території буде сонячно з незначною хмарністю.
У західних регіонах буде максимально тепло. У Закарпатській, Львівській і Волинській областях стовпчики термометрів покажуть +19...+20. В інших областях – на кілька позначок нижче.
Погода в Україні на Благовіщення
proua.com.ua
У Житомирській та Вінницькій областях очікується до +17. Аналогічно і на Київщині.
У центральних регіонах – Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях – буде прохолодніше – до +15. Таку ж температуру покажуть стовпчики термометрів і на півночі країни.
У східних і південних областях прогнозують від +10 до +15 вдень. Мінімальна температура до -2 очікується на Луганщині.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Укргідрометцентру, в Україні в квітні очікується досить тепла погода. Кількість прогнозованих опадів – у межах середніх багаторічних значень.
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