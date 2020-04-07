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7 квітня • оновлено в 07:18
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В Україну прийде справжня весна: з'явився прогноз погоди на Благовіщення

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У вівторок, 7 квітня, на свято Благовіщення в Україні буде тепла і суха погода.

Такий прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. На всій території буде сонячно з незначною хмарністю.

У західних регіонах буде максимально тепло. У Закарпатській, Львівській і Волинській областях стовпчики термометрів покажуть +19...+20. В інших областях – на кілька позначок нижче.

Погода в Україні на Благовіщення

Погода в Україні на Благовіщення

proua.com.ua

У Житомирській та Вінницькій областях очікується до +17. Аналогічно і на Київщині.

У центральних регіонах – Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях – буде прохолодніше – до +15. Таку ж температуру покажуть стовпчики термометрів і на півночі країни.

У східних і південних областях прогнозують від +10 до +15 вдень. Мінімальна температура до -2 очікується на Луганщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Укргідрометцентру, в Україні в квітні очікується досить тепла погода. Кількість прогнозованих опадів – у межах середніх багаторічних значень.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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