Благовіщення-2020: в УПЦ МП озвучили правила відвідування церков

Богослужіння в храмах РПЦ в Україні (УПЦ МП) на Благовіщення будуть проводитися з урахуванням карантинних обмежень через пандемію коронавірусу COVID-19.

"Богослужіння будуть обмежені в контексті кількості прихожан, які можуть бути присутніми в храмі", віруючим рекомендується розміщуватися на церковному подвір'ї. Про це OBOZREVATEL розповів глава Інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент (Вечеря).

"За заявою керівництва Національної поліції, забороняти богослужіння не будуть, закривати храми не будуть, але при цьому необхідно суворо дотримуватися карантинних заходів, пов'язаних з тим, що в храмі не повинно бути більше 10 осіб", – нагадав митрополит.

У храмах УПЦ МП будуть введені карантинні заходи

Він повідомив, що в РПЦ в Україні рекомендують своїм парафіянам, які бажають 7 квітня прийти до храму, "розміщуватися на церковному подвір'ї". Там, де можливо, буде організована звукова трансляція, "щоб віруючі могли чути все, що відбувається в храмі".

Після завершення богослужіння віруючі отримають можливість причаститися, але тільки за умови дотримання карантинних заходів: одночасно в храмі не може перебувати більше 10 осіб, пояснив спікер.

Він також повідомив, що "в Києво-Печерській лаврі, як і в будь-якому монастирі, богослужіння відбуваються ченцями, але доступ парафіян туди зараз закритий у зв'язку з карантинними заходами".

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