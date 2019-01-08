''Благословляє на війну'': Цимбалюк розгромив патріарха Кирила через Україну

Глава РПЦ патріарх Кирил не має морального права обурюватися із приводу створення помісної православної церкви України. Адже він є прислужником путінського злочинного режиму, який заохочує війну і загибель громадян чужої країни.

Це підтверджує той факт, що Кирил відвідує Міністерство оборони Росії, де фактично разом із Володимиром Путіним проводить колегію російського військового відомства. На це звернув увагу в своєму відеоблозі на Youtube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Подивіться заяви Кирила за останні п'ять років. Я десь може пропустив, щоб він засудив російську агресивну зовнішню політику щодо України? Ні, не пропустив. І взагалі, Кирил та й інші російські священики люблять бути біля російських військових. І чомусь так звана УПЦ МП на окупованих територіях благословляє солдатів армії окупантів. І прикладів такої дії більш ніж достатньо", — підкреслив Цимбалюк.

Патріарх Кирил Прес-служба РПЦ

Крім того, він проаналізував один із виступів Кирила перед парафіянами, в якому знайшов багато лукавства і навіть пропагандистських прокремлівських настанов. Так, українського журналіста вкрай обурили випади російського патріарха проти автокефалії в Україні. Їх він намагався виправдати аргументом про те, що в багатьох країнах немає помісних церков, оскільки їх об'єднує одна загальна.

"Правильно каже патріарх Кирил, що іноді церкви простягаються на декілька держав. Але в такому разі не можна обслуговувати інтереси країни-агресора, особливо в частині питань війни і миру. Ви спочатку бризкаєте святою водичкою російські ракети і благословляєте на війну з Україною, а потім дивуєтеся, чому відбувається те, що відбувається", — яскраво прокоментував Цимбалюк слова глави РПЦ.

Крім того, журналіст звернув увагу і на те, що у своїй промові Кирил постійно вдавався до вкрай агресивних зворотів, адресованих Україні, що зовсім не свідчить на користь миролюбних намірів російської церкви. Також він вживав традиційний кремлівський штамп "незалежная церковь", який демонструє зневажливе ставлення Росії до сусідньої суверенної держави.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Вслухайтеся у ці слова. І ці люди говорять про те, що в Україні ненависть? Мені здається, це лукавство. А словосполучення "незалежная церковь", а не "независимая"? Адже патріарх Кирил розмовляє російською мовою, але коли вони говорять слово "незалежная", тим самим хочуть підкреслити зневагу до української незалежної держави. Ну, нам з такими священиками не по дорозі", — обурився Цимбалюк.

Те, що Кирил є не більше, ніж ще одним рупором кремлівської пропаганди, підтверджує і риторика його листа до Вселенського патріарха, зазначає журналіст. Адже в документі фігурує словосполучення "київська влада". Воно нарочито підкреслює невизнання усіма структурами Росії української держави.

"Патріарх Кирил, як і Володимир Путін, говорять мовою ненависті, говорять про те, що це (створення незалежної ПЦУ. — Ред.) призведе до кровопролиття, загибелі людей, захоплення храмів. Але нічого ж цього не відбувається, а вони б, судячи з усього, хотіли", — яскраво підсумував Цимбалюк свою критику глави РПЦ.

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