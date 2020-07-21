17 российских обстрелов за прошедшие сутки. Один защитник Украины погиб. Ещё один ранен.. Доброе утро, россияне. Проклятием вы прокляты, все вы, те кто молчит и делает вид что это их ни коим образом не касается. Вы, лично вы, строите этот Ад своими собственными руками...

Возможно ваше молчание не решающий вклад в горе матерей и сирот этой войны. Но без этих, ваших, красненьких от крови, маленьких "кирпичиков" трусости, подлости и скотства приспособленчества - не было бы путинской Пирамиды из костей украинцев. Канадский профессор Джордан Питерсон... Моя любимая цитата в тему: "..

Не думайте, что ваши ошибки не связанны с Адом потому что это так… Гениальные комментаторы тоталитарных государств прошедшего столетия, говорили одно и то же снова и снова... Дело не в злом лидере, который манипулирует невинными массами.. Это не так.. Дело в моральном падении каждого человека, в не желании говорить Правду, в не желании выражать в Действиях, то что они знают и что является Правдой.. Все это собирается и создается Катастрофическое государство. Когда вы суетитесь над своей жизнью и не проявляете свой потенциал, когда подделываете свою речь и действия для "кратковременной целесообразности" (точное описание молчания русских епископов - ГМ) - вы работаете над созданием Ада на земле.. И это Правда..

Правда буквально и правда метафорически… Каждый раз, когда вы будете совершать эту ошибку, вы будете вести мир в сторону Ада…" Капелланский, пасторский, привет всем из Широкино...

Благословение строителям русского Ада в Украине...

Благословение строителям русского Ада в Украине...

Благословение строителям русского Ада в Украине...

Хорошего вам дня - "Молчаливые строители русского Ада в Украине"... И попробуйте только, после этого, сказать что я - пастор - "..не благословляю врагов, как повелел Иисус.."

P.S. Спасибо каждому россиянину кто НЕ МОЛЧИТ!