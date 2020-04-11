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12 квітня • оновлено в 02:43
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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор Obozrevatel Всі статті автора

Благородство голої дупи, або Санітайзерна дипломатія

20.8т

ЧОМУ МИ НЕ ВІДПРАВЛЯЄМО ОБУХІВСЬКИЙ ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР В ЯКОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ГУМДОПОМОГИ?...

Соціальний 10-ти мільйонний переказ від уряду України братньому народу Албанії, про який гудить ФБ, це не апофігей апофіозу.

Сьогодні МЗС відрапортував про отримання гумвантажу з Об'єднаних Арабських Еміратів, зокрема санітайзерів.

А МВС так само урочисто повідомив про відправку декількох тон українських санітайзерів нужденним італійцям.

От коли б літак з ОАЕ одразу полетів до Італії та Албанії, а ми свої вантажі і гроші залишили б при собі, то змогли б зекономити на перевезеннях, а також на конвертації... По ходу, це був би щонайменше мільйон-два гривень.

Взагалі, ця ситуація виглядає дивно і незрозуміло:

- Україна уже вдруге відправляє гуманітарний вантаж до Італії, котра в плані медичного забезпечення на три голови вища України,

- Ми ні сном, ні духом що там в Албанії з коронавірусом, але Шмигаль сном та духом, і підкинув десятку "лямів" цим прекрасним людям,

... а в цей час, у кременчуцькому тепловозному депо виготовляють маски з паперових серветок, скріплених степлером. Слово "санітайзер" до останнього часу там не чули, а зарплатний фонд усього депо, схоже, менший, ніж з/п будь-кого з тимчасових керівників УЗ.

Благородство голої дупи, або Санітайзерна дипломатія

Ми перебуваємо на печерному рівні захисту від коронавірусу, але намагаємося здивувати світ своїми дірявими штанами гуманітарності. Давайте ще Трампу допоможемо, бо він, бідачка, може вибори програти через пандемію, відправимо йому масок, санітайзерів та мільйон гривень через easy pay. Або біткоїнами. І чому нікому не підкинемо кілометрів з 10 обухівського туалетного паперу?..

Обухівський туалетний папір - це єдине, чим ми можемо по-справжньому допомагати світові. Не відомо, чи десь у світі наждачку використовують в якості санітарного аксесуару, але ми можемо відправити, хай спробують...

Все інше - від безвідповідальності. На початку Гончарук провтикав заборонити експорт 38 млн масок, через що більшість "фізичних" та "юридичних" українців спершу збили ноги в пошуках отих масок, а потім переплачували за них в 10-15 разів більше реальної вартості. Загалом лише ця "службова халатність" прем'єра обійшлися в приблизно 400 млн грн.

Але тут не про Гончарука, а про відповідальність. Країна зустрічає коронавірус, даруйте за фігуральність, з голою дупою. Але про братній албанський народ Шмигаль думає не менше, ніж про українських машиністів, медиків і т.д.

Тому. Весна прийде, хворіти будемо... Але за це нікого не посадять. Бо всі благородні та гуманітарні.

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Автор
Орест Сохар Орест Сохар
Тема
Коронавірус
Особи
Олексій Гончарук Денис Шмигаль
Місце
Україна
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Це очевидно. Але допоки судова влада буде в такому очманілому від бабла та вседозволеності стані, допоки не почне виконувати свою функцію, в українців не буде іншого способу притягнути владу до відповідальності, ніж Майдан. Але його кожнох хвилини з будь-якого приводу не влаштуєш на жаль.
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Julius Evola
Julius Evola
Сытый вор сохар учит чернь рачительности
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Просто мавпують кремлівських, але у тих геополітика та треба перевірити, як працює їхня біологічна зброя, а у нас що, все гаразд.Як в тому анекдоті - грошей- во, по горло...
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