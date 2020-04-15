Благодійники на варті здоров'я: яка допомога надається Костянтинівці в боротьбі з коронавірусом

До медичних установ Костянтинівки продовжує надходити благодійна допомога від Фонду Бориса Колеснікова.

Як повідомлялося раніше, підприємці, благодійники та меценати Донеччини створили штаб по боротьбі з розповсюдженням і наслідками коронавірусу. Зокрема, бізнесмен Борис Колесніков та його Фонд взяли під свій патронаж Костянтинівку.

Протягом декількох тижнів представники Фонду передали в лікарні міста індивідуальні засоби захисту для медиків (маски, рукавички, респіратори, захисні костюми), дезінфікуючі засоби (антисептики для шкіри рук і поверхонь, спирт), пульсоксиметри.

Найближчим часом очікуються чергові поставки засобів захисту для медпрацівників та необхідного обладнання для лікування пацієнтів з діагнозом "коронавірус".

"Мій Фонд відкрив лінію фінансування медичних установ Костянтинівки, співробітники постійно перебувають на зв'язку з медиками. Ми надаємо всю необхідну допомогу в здійсненні превентивних заходів з протидії поширення коронавірусу в Україні, і Донецькому регіоні зокрема. Це наша спільна біда, і завдання номер один – побороти поширення смертельної хвороби в найкоротші терміни", – зазначив Борис Колесніков, Президент благодійного Фонду.

Крім забезпечення лікарень усім необхідним, Фонд Бориса Колеснікова за підтримки ХК "Донбас" організував підвезення медичних працівників міста до місця роботи. Соціальні автобуси благодійників двічі в день забирають медиків із сіл Іванопілля, Новодмитрівка, Іллінівка, Олександро-Калинове, Клебан-Бик, Яблунівка, Степанівка, доставляють до Костянтинівки, а потім назад везуть додому.

Подбали благодійники і хокеїсти також про проведення часу місцевих жителів під час карантину. Починаючи з 11 квітня, кожні вихідні спортсмени проводять у дворах Костянтинівки і Дружківки ранкові спортивні тренування.