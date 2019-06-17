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"Благодать відступає!" Філарет раптово звернувся до грішників

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Почесний патріарх ПЦУ Філарет звернувся до грішників, закликавши їх покаятися, щоб до них повернулася Божа благодать.

Роздумами поділився він у своїй проповіді в Свято-Духівському храмі м. Києва, присвяченій другому дню після П'ятидесятниці в понеділок, 17 червня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Святий Дух діяв в усі часи нашої історії. Діє і зараз. За часів державного атеїзму, цієї страшної антірелігійной пропаганди, здавалося б, ніхто не може встояти. Але віра зберігалася, тому що діяла благодать", сказав він.

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Філарет

Філарет

Скріншот із відео

При цьому, Філарет попередив про небезпеку. "Благодать Святого Духа може і відступати від християн, і вона відступає. Коли ми грішимо. Тоді вона йде від нас, оскільки не може бути разом із гріхом. Грішишзнай, благодать від тебе пішла. Але вона може прийти, коли ти покаєшся і визнаєш себе грішником ", – пояснив Філарет.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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