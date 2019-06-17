"Благодать відступає!" Філарет раптово звернувся до грішників

Почесний патріарх ПЦУ Філарет звернувся до грішників, закликавши їх покаятися, щоб до них повернулася Божа благодать.

Роздумами поділився він у своїй проповіді в Свято-Духівському храмі м. Києва, присвяченій другому дню після П'ятидесятниці в понеділок, 17 червня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Святий Дух діяв в усі часи нашої історії. Діє і зараз. За часів державного атеїзму, цієї страшної антірелігійной пропаганди, здавалося б, ніхто не може встояти. Але віра зберігалася, тому що діяла благодать", – сказав він.

Філарет Скріншот із відео

При цьому, Філарет попередив про небезпеку. "Благодать Святого Духа може і відступати від християн, і вона відступає. Коли ми грішимо. Тоді вона йде від нас, оскільки не може бути разом із гріхом. Грішиш – знай, благодать від тебе пішла. Але вона може прийти, коли ти покаєшся і визнаєш себе грішником ", – пояснив Філарет.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 червня Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний Собор, хоча статут церкви такого права йому не дає.

Також Філарет заявив, що не був ознайомлений із Томосом до його отримання, тому не приймає його.

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