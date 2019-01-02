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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Благодарю нашу армию за каждую минуту мира!

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В Запорожье у Женьки была девушка. Ну как - была? Громко сказано. За нос водила. Нравилась, флиртовала, соглашалась на свидания. Но того, чего так остро хотел Женька - не происходило. У него чувства были, а у нее - фиг поймешь. Загадочная женская душа, дебри для мужчины. Потом ротация, она там, он - здесь.

Перемирие, епт...

Шальные пули у него ассоциировались с ее глазами. Шальными. Он когда попал в Запорожье - наслушался, что там девушки самые красивые. Они, конечно, везде в Украине красивые, но встретил ее в кругу общих знакомых - и пропал.

Опять Авдеевка - она стала вторым домом по сути... Боевые дежурства, хождение по лезвию ножа, жизнь на волоске. А Маринка снилась ему по ночам. Стреляла своими карими глазами в душу и звонким голосом смеялась. Смеялась - а он мучился, вспоминая последний вечер. Они тогда забежали в кофейню на Маяковского и заказали вкуснейший глинтвейн.

- Ты будешь меня ждать?

Она неопределенно повела подбородком и отвела глаза.

- Не знаю...

Новини
Армения и Беларусь унижаются, а Украина плюнула Москве в лицо!

Холодно, мороз - двадцатка, наверное. Новый Год, оливье, автомат и война.

Субъективно, но рядовые россияне не понимают - что это такое. Нет, они, конечно, кричат - за Родину, за Путина, типа каждый готов. Но понять - что это? Где-то в Украине война - это само собой, пусть. Многие видят составы с вооружением, движущиеся в сторону "братской страны" - и что? Каждый ли из них понимает, что происходит? Сложно представить их народ, дружно готовящий оливье пацанам в окопы. Или бабушек, вяжущих носки мальчишкам.

Женька задумался. Тишину разрезал фейерверк. Сепарский. На несколько минут пошла привычная трескотня, потом все стихло. "Отпраздновали".

Благодарю нашу армию за каждую минуту мира!

Внутренний чертяка толкает на отчаянные поступки - и Женька время от времени совершал вылазки на "крайние метры". Когда Домагой Вида "прославился" в Москве - друзьям заказал хорватский флаг, сюда, на передовую. За ночь с ребятами поставили, и наслаждались реакцией. Да, на той стороне взбесились, да и хрен с ними. Зимой так сильно не пошутишь, остаться незамеченным тяжелее, а поиздеваться хотелось. Вспомнилась заметка в Facebook - в Турции на 9 мая россияне стучались во все двери отеля в 5 утра, и кто открывал - поливали из огнетушителя. Женька с радостью оказался бы сейчас там, чтобы ответить - там хотя бы можно до них руками дотянуться. А тут понимаешь - что это они против тебя, а вынужден сдерживаться. Потому что очередное "перемирие". Одно название.

Новини
А че там у х*хл*в?

Небо звездное, красиво и странно, почему-то. Сидишь тут и вынужден вспоминать. "Как там мама" - хотелось бы подумать, но ее нет давно. Вырос парень, и некому отчитаться - что "поел и в шапке". Знала бы она, каким отчаянным бойцом он стал и как он слился с этой войной в единое целое...

Мороз, и опять "тиха украинская ночь"... Тихо пискнул еле живой смартфон, и немеющими от холода пальцами Женька достал его из кармана. Странно, что еще работает. Новый Год перестал быть морозным, и губы довольно растянулись в улыбке. Одно маленькое сообщение в такую ночь творит чудеса. Когда вся страна празднует, а ты здесь.

"Жду тебя. Думаю о тебе. Марина. "

P.S. Благодарю ВСУ! За каждую минуту мира. С Новым Годом, ребята.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
Теми
Російська воєнна загрозаАТО на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війнаарміяНовини Донбасу
Джерело
Джерело:Facebook Елены Кудренко
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
В 21 веке украинцу для того что-бы пристрелить другого украинца достаточно обозвать его сепар или колорада или ватник и все можно стрелять без суда и следствия.Каждая минута мира это она про 5 лет гражданской войны в Украине?Дык ведь Великая Отечественная 4 года шла,а гражданская война в Украине уже на рекорд последних лет идет.5 год украинцы воюют с украинцами и побеждают свой народ.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Всем украинским воинам: повертайтеся живими! З Перемогою!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор, говно комуняцкое, украинские воины тебя, пидора не спросили что им делать. Так может ты приедешь? Расскажешь что к чему?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Прокапало Ігор, кстати, кугут, если Ваши укровоины прямо сейчас пойдут по домам - то живыми будут. И война кончится... Вы эту мысль думать не пробовали? :-)))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пусть каждого украинского героя бережет и ждет маленькая украинская героиня
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Трубицын Александр, это плохо, что не скоро. Много воздуха еще испортишь и жизни людям. Скажи, гнида комуняцкая, а сколько тебе доплачивают в аппарате КП РФ за то, что ты срешь на украинских сайтах?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Прокапало Ігор, не скоро, кугут вонючий, и не надейтесь. :-) "Не тратьте, куме, сили - спускайтеся на дно!" :-)))
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