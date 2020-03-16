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16 березня • оновлено в 10:21
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Тетяна Лисенко
Тетяна Лисенко
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Благодарность коронавирусу

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БЛАГОДАРНОСТЬ КОРОНАВИРУСУ

Истинная забота

о себе, здоровье, безопасности, да по началу это будет из страха, но затем войдёт в привычку и станет заботой о себе из любви и желании жить и жить качественно во всех смыслах и духовных, и моральных, и физических, и материальных, и человеческих, и мужских, и женских.

Фильтр отношений.

Люди познаются и максимально настоящие в "беде", трудных ситуациях и наедине.

Оставаясь надолго наедине и пока без особой занятости или вообще без неё, пары смогут по- настоящему узнать друг друга, даже те, кто вместе много лет и перед нависшей в воздухе некой апокалиптичностью понять для себя, даже спустя годы "ваше - не ваше, надо - не надо" и таким образом люди смогут дать себе, партнёру и другим шанс на истинное счастье, с истинными.

Страх блокирует Любовь. Чтобы трансформировать страх в Любовь, касаться его локально и точечно уже нет времени и нет возможности в новых, высоких вибрациях, только фундаментально и глобально.

Коронавирус столкнув лицом к лицу весь мир со страхом, трансформирует его в Любовь.

Вернее Вселенная через коронавирус, всё человечество. Этого не могло не произойти и это происходит из Любви Вселенной к нам.

Человечество долго думало, что многое можно купить, но нет, сейчас мы это поймём окончательно, отпустим много иллюзий и станем свободными, в первую очередь изнутри.⠀

Коронавирус, реальный ли он или только в наших головах из страха, не важно, пока мы не знаем наверняка, он завершит и обнулит очень многое, в первую очередь внутри нас самих, нашего мышления, мировосприятия, лжи себе и о себе.

Произойдёт переоценка денег, того, для чего они, куда и на что можно направлять их энергию, чему они на самом деле могут служить во благо. По-другому бы до нас не дошло.

Есть угроза кризиса Мирового, но в новых энергиях мы пройдём его по-другому, потому что успеем осознать важное и всё пройдёт максимально благоприятно, кратковременно, к лучшему, и с выходом на принципиально новый мировой уровень. Энергия Денег давно нуждалась в трансформации.

Коронавирус сблизит с истинными ... с родителями, с детьми, с любимыми. Когда в Мире и вокруг такая ситуация, всё становится на свои места, нет времени на ерунду, на не настоящее, на ложное, на драму.

Появится истинное желание жить, любовь к жизни, к себе, к настоящим.... настоящим себе, настоящей жизни, настоящих ценностей, настоящей Любви.

P.S. Случайных смертей не бывает, как и ничего случайного в этой жизни. Важно доверять Жизни, пространству, быть благодарными и наконец-то прийти к себе и к своим истинам.

Коронавирус - подарок Вселенной человечеству, прежними мы уже не будем и мир прежним не будет и это волшебно.

Время ЖИТЬ, ЖИТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ И НАСТОЯЩИМИ

Нас ждёт новый Мир, новое будущее, новый вектор, высота, глубина, ширина, качество, смысл и истинность жизни.

Мы справимся!))) Я Верю и Знаю!!

Любовь, юмор, честность с собой и с другими, гармония внутри, счастье, Благодарность - лучшие Целители!

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Тетяна Лисенко Тетяна Лисенко
Тема
Коронавірус
Теги
діти конфлікт з батьками вірус
Джерело
Джерело: Facebook Татьяны Лысенко
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Стало удобнее теще в суп плюнуть, вдруг сработает. А если серьёзно, аффтор, уходи из секты, перестань курить. Кушай витаминки.
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Романтично, но идеалистично. Мир пережил столько куда более страшных эпи- и пандемий, что в мире должен бы случиться дефицит не масок, но ангельских нимбов ))
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