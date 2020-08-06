Бізнесмен з Бельгії став жертвою аферистки з України: його "розвели" на 200 тис. євро

52-річний бізнесмен з Бельгії Фредерік Делфос заявив, що став жертвою шлюбної аферистки з України. Вона нібито представлялася вихователькою в дитячому садку і скаржилася на чоловіка-алкоголіка, а за це просила у європейця гроші.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Делфос – відомий в світі парфюмер. Його композиціями користуються європейські та голлівудські зірки. Він двічі розлучений, шукати наречену в Україні порадили друзі.

Так, він познайомився з 30-річною Віолетою. Півтора року відносин обійшлися Фредеріку майже в чверть мільйона євро. Через два тижні після знайомства він вирішив приїхати, а вона вперше попросила гроші – на сукню для першого побачення.

Бізнесмен Фредерік Делфос заявив, що став жертвою аферистки з України Скриншот

"Вона представилася вихователькою в дитячому садку. Сказала, що виховує семирічного сина. І що розлучена, тому що її чоловік був алкоголіком", – розповів Делфос.

Відносини тривали півтора року. Разом вони подорожували по Парижу, Катару, Дубаї. Після чергової подорожі вона сказала, що втратила роботу і нічим платити за житло, а бізнесмен зі свого боку погодився за нього платити.

Делфос і Віолетта Скриншот

Пара познайомила один одного з батьками, незабаром Делфос зробив коханій пропозицію, на що вона зажадала гарантій у вигляді квартири.

"Каже, що їй потрібні якісь гарантії: "Не міг би ти придбати мені квартиру? Це буде наша квартира", – розповів бельгієць, додавши, що привіз в Київ гроші на квартиру готівкою.

Делфос і Віолетта Скриншот

З аеропорту вона повезла його в заміський клуб. Взяла з собою сина, а він – валізу з грошима. Поки вона з дитиною засмагала, він працював в номері. Вона залишила свій мобільний – і він не втримався.

"Поганий сюрприз: їй пишуть чоловіки з усієї Європи. А вона просить купити квартиру в Іспанії, в Каннах, Італії. Вона листується з ріелтором. Каже, що є 120 тис. євро на квартиру в італійському Ріміні", – каже чоловік.

Делфос і Віолетта Скриншот

Між коханими виникла сварка, а через якийсь час незнайомець, який представився чоловіком Віолетти, погрожував Фредеріку пістолетом в лісі. В результаті аферисти забрали у бельгійця всі гроші на квартиру. Він написав заяву в поліцію, де вказав, що в цілому віддав жінці 213 тис. євро, і поїхав додому. Віолетта на зв'язок з ним більше не виходила.

Віолетта, яку Делфос звинувачує в "розводі" Скриншот

За заявою Фредеріка Дельфоса українська поліція відкрила кілька проваджень. Адвокат бельгійця готує також цивільний позов.

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