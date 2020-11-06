Бізнес-спільноти розкритикували НКРЕКП за порушення європейських правил за тарифом на експорт електроенергії

Бізнес-спільнота просить НКРЕКП відмовитися від розробленого нею законопроєкту про зміни закону про ринок електроенергії, згідно з яким, зокрема, експортери зобов'язуються оплачувати тариф на передачу експортованих обсягів електроенергії, але без урахування ПСО НЕК "Укренерго" за "зеленим" тарифом.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на лист "Першої енергетичної асоціації України" за підписом президента Василя Котка до глави НКРЕКП Валерія Тарасюка.

"Положення законопроєкту суперечать міжнародним договорам і міжнародній практиці, створюють перешкоди для чесної міжнародної конкуренції, не відповідають інтересам виробників е/е, а в кінцевому підсумку і споживачів, і матимуть негативні наслідки для економіки країни загалом", – йдеться у листі.

Своє звернення асоціація аргументує, зокрема, відсутністю плати за передачу електроенергії в країнах-членах Європейського Енергоспівтовариства під час здійснення експорту та імпорту й оплати цього тарифу виключно під час доставки кінцевому споживачеві, а не в оптовій торгівлі.

Зі свого боку, Український національний комітет Міжнародної торгової палати (lCC Ukrаiпе), який також виступив проти ухвалення законопроєкту, зазначив, що наявність оплати тарифу на передачу за експортних і імпортних операцій не підтримується Секретаріатом Європейського Енергоспівтовариства.

"Ceкретаріат ЕС у своїх висновках від 28 травня остаточно сформулював свою позицію, відповідно до якої заборонено встановлювати тариф на передачу щодо експортних та імпортних операцій, оскільки такі заходи є еквівалентними миту, і тому їх впровадження порушуватиме ст. 41 Договору про заснування Енергоспівтовариства", – йдеться в листі президента lCC Ukrаiпе Володимира Щелкунова до глави НКРЕКП.

Водночас у комітеті зазначили, що аналогічну позицію також займає суд Європейського Союзу в справі FENS проти Республіки Словаччина від 6 грудня 2018 року.

Водночас бізнес-об'єднання звертають увагу, що проєкт закону повинен бути попередньо узгоджений з Європейською комісією.

У бізнес-спільнотах впевнені, що ухвалення законопроєкту унеможливить конкуренцію з оптовими трейдерами на зовнішніх ринках через більш високу ціну внаслідок включення в неї тарифу на передачу, штучного блокування експорту електроенергії і, відповідно, погіршення торгового і платіжного балансу України.

Нагадаємо, раніше суд визнав незаконним і протиправним рішення НКРЕКП зобов'язати експортерів платити тариф на передачу електроенергії, оскільки це суперечило правилам ЄС.