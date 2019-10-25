Если составить условный хронометраж войны, я бы начала с формирования феодального округа Донбасс на территории Луганской и Донецкой областей, который был начат при Кучме и завершился в 2014-м, войной.

Война — это, понятное дело, когда агрессор нападает, страна защищается, автоматы, снаряды, в атаку и все такое. Мы это знаем из кино. На самом деле война, современная, гибридная война, это настолько сложно и глубоко, настолько объемно, что не хватит ни статей, ни книг, чтобы ее описать.

Новини Реинтеграция Донбасса в картинках

Война — это люди. И чтобы подготовить почву для войны, нужно первым делом подготовить людей. Внушить им величие (Донбасс всех кормит), внушить им анти-национализм (национализм — это фашизм, а не любовь к стране), внушить им псевдо-национальные корни (Донбасс — русская земля), внушить ненависть к стране, где они живут, пробудить в них все низменное, животное, красно-серпастое, впитанное с детсадовских картинок "дедушка Ленин все даст" (забрать, расстрелять, зависть, похоть, жажду крови и давления)-разбудить импритинговые знания, создать симулякр "в России все лучше", дать посыл "идите туда, и вам дадут больше, чем у вас есть", пообещать, взлелеять и заставить вытолкнуть из себя всю сдерживаемую из-за общественно-государственных правил аморальность (красть, лгать, подставлять, доносить, убивать, насиловать) — и вы получите войну в любой точке Украины.

Почитайте соцсети любого украинского города, особенно политических фанатиков из числа домохозяек, экс-правоохранителей, учителей, носителей доброго и вечного, активных евро-бляхеров, и вы получите РФ и СССР в чистом и первозданном виде:

-не платить налоги, но получать много;

-пусть кто-то платит (строит, убирает, делает) но не я;

-обмануть государство в плане получения льгот и субсидий, и требовать еще больше льгот;

-всех, кто против их (партии, лидера, мнения, требований, мечтаний, действий) — расстрелять, пытать, убивать;

-все забрать и поделить между ними, лучшими из лучших;

— оправдание насилия, крови, нарушения законов и Конституции их партией и их лидером (создание культа личности), потребность в насилии, потребность в доносах, потребность в лагерях, в диктатуре…

Это все то, что прожили они сами, их родители, деды, прадеды, передаваемое через воспитание по поколениям, с историями, памятью, поступками. Это называется импринтинг, он разделяется на индивидуальный и социальный (общественный). То есть общество, где критическое большинство носителей импритинговых знаний "жить в лагере под конвоем- это хорошо, диктатура-это хорошо, сильный лидер, крепкий хозяйственник-это хорошо, расстрелы- это хорошо", никогда не построит свободное и демократическое государство. Они просто не знают, как оно выглядит. И как бы их не вели к свободе демократии, общество всегда будет возвращаться в условное гетто, откуда вышли его родители. Да, 40 лет по пустыне это не просто библейская легенда, это единственное правильное решение для искоренения импритинговых знаний.

А вот представьте себе на минуту, что жители Луганской и Донецкой областей все 24 года независимости Украины смотрели бы исторические фильмы, о настоящей истории СССР (лагеря, расстрелы, каннибализм, нищета, бесправие, доносы), настоящей истории УПА (борьба против красного террора за свободу Украины), историю Бабьего Яра, Сандармоха, Голодомора, и другую, настоящую, не подчищенную и напичканную симулякрами псевдо историю. Написанную в КГБ, а настоящую, украинскую. Если бы, получая паспорта Украины, сознательно выбирали, что будет вписано в графу "национальность" и подтверждали бы принадлежность к национальности знаниями мовы, истории. Если бы здесь была не картинная "Украина", нарисованная чиновниками в отчетах и сухих без эмоциональных "патриотических" мероприятиях, проводимых для галочки, а настоящая, искренняя, идущая от сердца и души, пришла бы сюда война? – скорее всего, нет, или же только в виде жесткой агрессии.

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То есть, Путин не смог бы дать миру картинку "Донбасс просит ввести войска и защитить русскоязычное население от киевской хунты". Он бы просто пошел на прорыв границы по всей ее линии, как Гитлер, без заигрывания с населением, без картинок для СМИ "весь Донбасс за Россию".

Если бы население Луганской и Донецкой областей в марте 2014-го, в их почти 8 миллионном населении, услышав от местных регионало-комми и засланных донских казачков, ФСБшников "Донбасс-Россия" вышло бы к украино-российской границе и простояло там Майданом месяц-другой, Путин бы никогда не ввел сюда войска. Но они поступили наоборот, активная меньшая часть пророссийских вышла с триколорами, тихушная большая пророссийская часть огласила молчаливое согласие "какая разница", активная меньшая проукраинская часть просто потерялась на фоне зловещей триколорадной стены "хуже не будет".

Такая "миролюбивая" картинка, как "российские войска, совершив прорыв украино-российской границы, давят мирное население, вышедшее на митинг для защиты суверенитета своей страны", дала бы РФ не только легкие санкции, а блокировку всех банковских счетов россиян по всему миру, отключение системы международных платежей SWIFT, но и принудительную доставку агрессора на трибунал в Гааге.

Сейчас вот эти картинки из "повстанцев-республиканцев", простого народа, который якобы за "Донбасс-Украина, но против Порошенко и за особый статус", это красивый щит РФ перед Европой.

Крым – это отдельные санкции и позиция мировых лидеров. Это ошибка Путина, и спасти его от наказания может только политическая позиция Украины (на то и расчет), которая, по согласию сторон, пустит воду в Крым, начнет торговать, возобновит туда авто-жд-авиасообщение и просто признает его российским, разменяет Крым на Донбасс и "мир посредине".

А вот позиция по ОРДЛО, где "Россия не сторона конфликта, гражданский конфликт, инцидент, постреливает кто-то", вот эти картинки "Донбасс-это Россия" из детских шеренг, "граждан республики", где 80% населения толпится в очередях за "республиканским" "паспортом", чтобы по нему получить российский, эти все требования — амнистия, статус, язык, это все щит РФ, показывающий "это не мы, это они сами".

Именно люди, жители Донбасса в их критическом пророссийском, просоветском большинстве, их ложь в глаза Украине (русских здесь нет, мы танки накопали), их поддержка позиции Кремля, их молитвенные ковры под траки наших танков, их митинги, их ненависть к Украине и дали возможность показать миру "восстание народа".

Если бы там любили и берегли Украину. Если бы…

Да, митинги за Украину шли в крупных городах, в Донецке и Луганске, более того, они были яркими, хотя и малочисленными, если брать пару тысяч вышедших из 8 миллионов.

Более того, они, эти митинги, были показательными маркерами, которые раскрыли всю карту войны. Жаль, что этого тогда не увидели в мирных частях Украины: проукраинские митинги превратили в бойню и сломали благодаря слаженной работе местных донбасянских чиновников ОГА и районов, правоохранителей и силовиков, организовавших подвоз из Белгорода РФ вооруженных титушек (границы еще были под контролем Украины, особенно со стороны Харьковской области), организовавших доставку на митинги бойцов из местных СИЗО и исправительных колоний и оплативших их "услуги" российским метадоном.

Тогда в воздухе горько пахло предательством. Эта горечь с нами, жителями сгоревшего Донбасса, на всю жизнь. Это нас предали наши же земляки. Это еще предстоит осознать тем, кто не видел такого массового предательства так близко.

Если бы не вот это, не "милиция с народом", не заискивающие перед угрюмыми ихтамнетами местные чиновники, силовики, погранцы, жители, торгующие войной…

Но… критическое большинство жителей Луганской и Донецкой областей бегало с триколорами и орали "путин введи", стояли в очереди за российскими автоматами, охраняли от "биндер" памятники Ленина и Дзержинского, мечтали "назад в СССР", орали "усраина", "фошизды", "омерикосы", и убивали за вышиванку и мову…

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А ведь могло быть иначе.

Здесь сразу буду подводить черту. Например, Славянск бойцы Гиркина захватили с помощью местной власти, местной милиции и местных жителей, да и местных жителей гиркинцы здесь убивали по наводке местных жителей. А вот к административным границам Сватово вышли люди в вышиванках и сказали приехавшим сюда "народным ополченцам" — "тут ніколи не буде радянського духу й російського миру" и боевики не стали агрессивно захватывать этот город.

Если бы чиновники Луганской и Донецкой областей не шептали митингарям-триколорадникам в ухо "все порешали, Путин нас заберет к себе, все дадут, будут большие пенсии и всех врагов-нациков-олигархов-тех, кто вас обидел, расстреляют, в лагеря, кадыровцам на потеху, будет справедливость"…

Если бы сотрудники МВД Луганской и Донецкой областей не свозили на триколорадные блокпосты заключенных из зон, не ухмылялись "милиция с народом", не открывали оружейки, не охраняли "мирный митинг возле СБУ", не обеспечивали охрану колонн, идущих из РФ в наши города…

Если бы наши пограничники, стоящие на украинско-российской границе, были верны присяге и не пропускали еще за полгода до митингов и "восстания" из РФ "Уралы" с оружием, да людей без опознавательных знаков и документов…

Если бы…

Война началась не с нападения Путина на Украину, а с предательства Украины отдельными ее гражданами, жадными чинушами, завербованными силовиками, разогретыми, подпитанными пропагандой, алчными и беспринципными. И там, где будет концентрация таких "граждан", там всегда будут рука об руку идти разруха, коррупция и война. Хотите вы того или нет, раздражает вас эта информация или нет, но война играет перед нами всеми оттенками предательства. И чем скорее мы начнем называть все эти оттенки своим именами в УК Украины, тем меньше горя будет по нашей стране. На войне нельзя заигрывать перед совестью, нельзя оттенять информацию, раскрашивать ее в нужные цвета. Война раскрашивается только в цвет крови. Все остальное-это ложь и пропаганда.

Посмотрите статистику задержаний по территории нашей страны бандитско- террористических формирований, работающих не только в сфере рейдерства — во всех случаях после задержания таких группировок поступают данные об их составе, где наряду с жителями ОРДЛО и РФ, на мирных территориях Украины, преступления против украинцев совершают местные жители, завербованные ФСБ, вступившие в сговор с ихтамнетами или ОРДЛынцами. Не только в сфере криминала, разбоя, но и в сфере вербовки граждан Украины для проведения террористических и разведывательных действий, минирования объектов инфраструктуры, перевоза на мирные территории оружия и взрывчатки из ОРДЛО и РФ, поставок наркотиков, провоза нелегалов, и даже распространения среди детей опасных газовых средств поражения, которые уже массово распыляют в школах.

Это опасная тенденция. В стране, где идет война, это уже не тенденция, это внутренний фронт. И если кто-то верит, что после выполнения требований Кремля о легализации и признании его ОРДЛынских марионеток, особых статусов и прочих примирительных акций, война закончится, он ошибается. Вернее, он не ошибается, он просто идиот.

Война закончится или нашей победой над агрессором, или нашим рабством и победой агрессора.

Агрессор и оккупант — это РФ, это понятно. Но стоит ли продолжать упорно играть в несознанку и не замечать преступлений своего народа, против своей страны?-

Амнистия "народу Донбасса" — одно из важнейших условий и требований Кремля. Странное условие, да? Ведь РФ не сторона конфликта, а требует.

Ну, о том, что такое амнистия, я писала, повторять не буду.

Амнистия тем, кто вчера привел войну в нашу страну, это шаг к тому, что завтра "повстанцы" из Сум, Черкасс, Николаева, Одессы, Харькова, Запорожья и Днепра, будут повторять "дорожную карту Донбасса по захвату Украины" — штурмовать СБУ, захватывать оружейки, требовать особый статус и амнистию за совершенные преступления.

Амнистия "народу Донбасса" — это громкий посыл в середину Украины: громи, круши, захватывай, создавай республики, взрывай, мародерь, расстреливай, своди счеты, наживайся, предавай и тебе ничего не будет, Путин порешает, отмажет, амнистирует, прецедент создан!

И если кто-то верит "война, стой, раз-два", "мы можем закончить войну за год", уже даже не идиот, а враг, ведь наша страна войну не начинала, чтобы ее закончить. И амнистия преступникам без установления вины и наказания, это просто индульгенция на совершение будущих преступлений. Чем массовее амнистия, тем массовее преступления.

И война не закончится на "просто перестать стрелять". Ведь на стороне тех, кто хочет уничтожить Украину со стороны РФ, сейчас уже и те, кто в ОРДЛО научился получать свои преференции из войны, имеет индульгенцию на убийства и набил руку в мародерстве, и те, кто только мечтает разграбить свои города.

Гибридная война. Страшная война. С одной стороны оккупанта и его преступления, с другой…

В ОРДЛО больше всего мирных жителей погибло от рук своих же земляков, "повстанцев против киевской хунты, которые просто хотели, как лучше, чтобы назад в СССР, большие пенсии и за все хорошее, против всего плохого".

А теперь новости из зоны войны, которой давно стала вся территория нашей страны:

"Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили пограничников Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы (ГПСУ) на системном получении неправомерной выгоды от иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

По словам правоохранителей, сотрудники ГПСУ наладили механизм получения взяток от иностранцев. Так, за деньги, используя собственное служебное положение, они вносили в паспорта иностранцев поддельные дата-штампы о пересечении государственной границы Украины.

"С этой целью они подавали недостоверные сведения в интегрированную информационно-телекоммуникационную систему "ГАРТ" о якобы выезде иностранных граждан за пределы государства без фактического пересечения ими границы. Данная схема работала при посредничестве гражданина РФ", — уточнили в ГБР.

Досудебное расследование по делу продолжается, проходят обыски по месту проживания пограничников, посредника, а также на пункте контроля для железнодорожного сообщения "Хутор-Михайловский" Восточного регионального управления ГПСУ".

В ОРДЛО через РФ по принципу прерванного транзита поставляют товар сотни украинских предприятий.

Из ОРДЛО в Украину и Европу идут длинномеры с табачными и водочными изделиями.

ОРДЛО – поставщик трамадола и метадона, как в мирные города Украины, так и в страны ЕС.

Из ОРДЛО в мирные города Украины каждый день идут сотни автомобильных и автобусных рейсов, в том числе и через КПП, без досмотра, через взятку.

Грузовые пассажирские перевозки осуществляют предприниматели и частные лица из ОРДЛО, зарегистрированные в "налоговой" "республик" и имеющие "документы и лицензии" "республик", большинство из них не имеет лицензий на грузо-пассажирские перевозки в Украине. Решают!

Миграционные службы мирных городов Украины выдают тысячи документов для жителей ОРДЛО без их присутствия.

Сотни боевиков получили новые паспорта граждан Украины и загранпаспорта, в том числе, и с новыми фамилиями и биографиями. Там они "умерли", здесь "родились".

Десятки тысяч "переселенцев" зарегистрированы в мирных городах Украины лишь на бумагах, а по факту все они проживают в ОРДЛО. Это получатели социальных выплат, детских пособий "от хунты". Большая часть из которых решает оформления через решал ОРДЛО (адвокаты, милиция, сотрудники соцслужб ОРДЛО, имеющие контакты в Украине), не выезжая из ОРДЛО.

Бизнес на крови процветает. И громче всех "держи барыг" кричат именно барыги. Но, бизнес ли это? – как по мне, так банальное финансирование терроризма, госизмена, ведь, чтобы провозить грузы в ОРДЛО через РФ, да и вообще, делать бизнес с ОРДЛО, нужна крыша в ФСБ, то есть –договор на сотрудничество.

Именно вот эта грань войны, вела меня подальше от больших городов, предприятий, дорог, вглубь, в село. Ведь я ее видела уже в 2014-м. И такое массовое предательство сегодня-это массовые теракты по всей стране завтра. Туда грузы, назад оружие и ихтамнетов. Взятки на границе решают проблемы. Хуже не будет. Все воруют. А что здесь такого? Мышебратья!

Ведь многие бизнесмены так и не простили "киевской хунте" потерь в бизнесе из-за санкций по отношению к РФ, блокады ОРДЛО.

Сколько процентов населения Украины не видит войны, и Россия их друг? 40,50, 60 — это тот процент населения, как и уставших от войны, который в случае "референдума" поддержит и "отступать", и "воду в Крым", и "Крым их", и "особый статус Донбассу", и "мир посредине, не стрелять".

История Украины – это история не только танцев на граблях в отношениях с Московией. Это еще и история ударов в спину.

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