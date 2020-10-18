Біженець із Луганська докладно розповів, як у "ЛНР" із дітей роблять "російську людину"

Мирослав Семенюк Суспільство 12:05, 18.10.2020 Оновлено: 12:23, 18.10.2020

18-річний Кирило Самоздря, який народився і виріс у Луганську, після переїзду до Києва розповів, як пропаганда змінює дітей на окупованому Донбасі.

Як пише "Радіо Свобода", коли почалася війна хлопцю було 12 років. Кирило бачив зміни шкільної системи, провів юність у реаліях комендантської години і відпочивав у дитячих таборах, де вчили збирати автомат (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Почалися спочатку плавні, а потім дедалі більш зухвалі зміни в освітній програмі. Замість історії України у нас з'явилася "історія вітчизни". Ми, по суті, вивчали історію Російської імперії і Радянського Союзу. Взагалі без подій, які відбувалися в Україні. Я нічого не знав про Голодомор, про УПА", – зазначив він.

Самоздря вчився у ліцеї із економіко-правовим ухилом і, крім економіки і права, у них іще була обов'язкова стройова підготовка.

"Мої однокласники здавали залік на збирання автомата і робили листівки для "ополченців" на класній годині", – згадує юнак.

Програма дитячих таборів з якоїсь розважальної, просто спрямованої на відпочинок дітей, перетворилася на пропаганду мілітаристської російської повістки.

"Всі діти ділилися на секції: секцію журналістики, секцію МДБ ("Міністерство державної безпеки", – ред.), секцію МВС. У них була своя програма, за якою вони весь період у таборі займалися якимись речами, знову ж, із проросійським ухилом", – наголосив Кирило.

Замість дискотек дітей вчили танцювати вальс, мовляв, ось "російські люди танцюють вальс, а весь інший тупий неосвічений некультурний світ танцює щось примітивне".

"Спортивні секції перетворилися у секції із початкової військової підготовки. Ми, буквально, розігрували сценки: хтось був "українським агресором", а хтось "ополченням ЛНР" і на якихось сутичках у нас будувалася картина того, що відбувається в Україні", – додав він.

За словами Самоздрі, після виїзду з окупації йому часто говорили, що він "ніби з Північної Кореї приїхав".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи на Донбасі продовжують активну мілітаризацію дитячого виховання та всіляко залучають школярів до своїх пропагандистських заходів.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Кравчуку можна все, але усьому є межа

Зеленському треба спрямувати кошти на COVID-19, а не на забавки з опитуванням, – Геращенко

Війська РФ відкрили вогонь біля Водяного та Авдіївки, ЗСУ "мовчали" – штаб ООС

В Одесі проспекту Небесної Сотні повернуть ім'я маршала Жукова

Генерал ЗСУ Кривонос: армія чекає команди наступати на Донбасі, але потрібна інша тактика