"Біжать від голоду": в Криму масово звільнили "героїчних" рибалок

В окупованому Росією Криму звільнили рибалок сейнера "Норд", який був затриманий в Азовському морі у 2018 році.

Екіпаж звільнили і відправили до Криму, а саме судно залишилося на території України. Окупаційна влада обіцяла рибалкам новий корабель, але замість цього скоротила їх, розповів блогер Roksolana Today в Twitter.

"Обіцянку не виконали, судно не купили, рибалок звільняють із роботи, а капітан летить працювати на Камчатку", – написав він.

Водночас у пропагандистських ЗМІ Росії історія екіпажу подається як героїчна.

"Норд" Twitter Roksolana Today

Прапор РФ в окупантів не вилучали Twitter Roksolana Today

"Повернулися, витримавши жорсткий пресинг української влади, не піддавшись на провокації і залякування. Їх змушували визнати себе громадянами України, Крим – окупованим і анексованим", – переказав блогер.

І знаменитий капітан, визволення з лап України в Крим, покинув наш острів нещастя

Рибколгосп ім.1 Травня оккуупірованной Керчі-судновласник затриманого України навесні 2018 сейнера "Норд" звільняє співробітників, т.к.обещанія кримських "влади" купити нове судно для рибалок не виконані pic.twitter.com/mN7eRXs1ua - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на масові звільнення в Криму також скаржилися бюджетники. Крім дуже низьких зарплат, вони підпадають під скорочення. Окупаційна влада ситуацію пояснила тим, що немає грошей.

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