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19 вересня • оновлено в 17:14
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/ Суспільство

"Біжать від голоду": в Криму масово звільнили "героїчних" рибалок

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В окупованому Росією Криму звільнили рибалок сейнера "Норд", який був затриманий в Азовському морі у 2018 році.

Екіпаж звільнили і відправили до Криму, а саме судно залишилося на території України. Окупаційна влада обіцяла рибалкам новий корабель, але замість цього скоротила їх, розповів блогер Roksolana Today в Twitter.

"Обіцянку не виконали, судно не купили, рибалок звільняють із роботи, а капітан летить працювати на Камчатку", – написав він.

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Водночас у пропагандистських ЗМІ Росії історія екіпажу подається як героїчна.

"Норд"

Twitter Roksolana Today

Прапор РФ в окупантів не вилучали

Прапор РФ в окупантів не вилучали

Twitter Roksolana Today

"Повернулися, витримавши жорсткий пресинг української влади, не піддавшись на провокації і залякування. Їх змушували визнати себе громадянами України, Крим – окупованим і анексованим", – переказав блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на масові звільнення в Криму також скаржилися бюджетники. Крім дуже низьких зарплат, вони підпадають під скорочення. Окупаційна влада ситуацію пояснила тим, що немає грошей.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Антошин Денис
Антошин Денис
Надо поскакать. Сразу у соседа будет все плохо
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Антошин Денис
Антошин Денис
Кастрюли прыгают от счастья
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Брехливое кatsaпье. Брешут что якобы их заставляли признать себя гражданами Украины. На хрен такие вонючие граждане не нужны
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