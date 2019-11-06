Бився в судомах: у Мелітополі лікарі цинічно відмовилися допомогти дитині

У Мелітополі лікарі швидкої допомоги відмовилися прийняти виклик від дитини, доки до телефону не підійшла мама.

Як пише "РІА-М", інцидент трапився ще 12 вересня. Того дня в молодшого брата почалися судоми, і поки мама надавала синові першу допомогу, донька зателефонувала медикам.

Ольга Сичова розповіла, що її дочка повідомила диспетчеру адресу і причину. Але на іншому кінці слухавки відмовилися приймати виклик, попросивши, щоб до телефону покликали дорослих. Тому жінці довелося відволікатися від хлопця, який бився в судомах.

Пізніше "швидка" все-таки приїхала, але мати вирішила розібратися, чому її доньці спершу відмовили. Вона звернулася до обласних інстанції, але всюди їй відписували, доки Сичова дотелефонувалася на "гарячу урядову лінію".

Так, у Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф їй пояснили, що під час дзвінка на "103" дівчинка, називаючи адресу проживання, вказала стару назву вулиці – Радянська, нині вона Українська. Однак Сичова вважає, що дитина просто обмовився, а її доньку позбавили права на екстрену допомогу.

Швидка допомога 112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запорізькій області керівник одного з інтернатів за гроші надавав дітей для виконання важкої роботи стороннім особам.

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