Битва циклонів: Україну накриють хуртовини та снігопади

В Україні в понеділок, 19 березня, очікуються снігопади і хуртовини, що може привести до порушення руху транспорту.

Так, за даними Укргідрометцентру, складні погодні умови стануть результатом впливу двох активних південно-західних циклонів.

"У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях сильний сніг, снігові замети; в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, на півдні і сході країни пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше став відомий прогноз на початок нового тижня .

Також глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, коли закінчаться морози і снігопади .