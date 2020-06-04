Бірюков забив на сполох через різкі скорочення у військовій авіації: звільнили десятки людей

У підрозділах української військової авіації йде масове скорочення штатів – наказано скоротити 10% особового складу.

Про це в Facebook повідомив ексрадник президента України, волонтер Юрій Бірюков. Він розповів, що, наприклад, в одній з авіаційних бригад розпорядженням скорочена ескадрилья.

"Так ось, наказано скоротити 10% особового складу. Керівництво бригади пижилося-тужилося, скорочувало вакантні посади, але тільки за рахунок вакантних посад скоротити до запропонованих 10% не вдалося і під ніж пішла авіаційна ескадрилья", – написав він.

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За словами Бірюкова, літаки поки не продали, на метал їх не порізали, але скоротили кілька десятків людей. "Техніків, наземний персонал, обслуговування. Там довгий список посад у кожній ескадрильї. І без варіантів, рішення ухвалено в найголовнішому кабінеті", – уточнив він.

За словами волонтера, найцінніших і досвідчених офіцерів зараз намагаються "прилаштувати" хоч би на якусь посаду.

"Одного ось перевели з крутої, дійсно крутої посади, а він дійсно крутий авіатор, на посаду кінолога. Це про собачок, якщо хто не в курсі. У бригаді вакантне місце було з обслуговування сторожових собак. Їх кінологи обслуговують", – зазначив Бірюков.

Він нагадав, з 2014 року армія в Україні почала стрімко розвиватися, а українці почали нею пишатися. Але зараз це все знищується.

"Тихо ступаючи лапками, плавно входячи в повсякденне життя, в нашу армію приходить пи*дець. Загалом, пам'ятаєте, у нас з 2014 року почала розвиватися армія і ми стали нею пишатися? Загалом, пам'ятаєте, спочатку було зовсім-зовсім погано, але потім, нехай і зі скрипом і проблемами, але армія стала схожа на армію?" – нагадав він.

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