Biopharma успішно завершила випробування українського препарату від COVID-19

Українська компанія Biopharma успішно завершила клінічні випробування препарату від коронавірусу Біовен (імуноглобулін). Його перевіряли на пацієнтах із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Про це в суботу, 14 листопада, повідомив співвласник компанії Костянтин Єфименко на своїй сторінці Facebook. Він зазначив, що Біовен 13 листопада було внесено до протоколу лікування коронавірусу в Україні.

"Клінічні дослідження розпочаті у травні, рандомізовані 66 пацієнтів із важким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено у жовтні", – розповів він.

Внаслідок випробувань з'ясувалося, що використання препарату Біовен у комплексі терапії пневмонії, викликаної COVID-19, порівняно зі стандартною терапією, дозволяє досягти статистично достовірних переваг за такими параметрами:

скорочення летальності в чотири рази з 23,6% до 6,25%;

скорочення середнього часу до настання поліпшення з 9 до 5 днів;

скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару – на 3-5 днів.

"Biopharma – перша компанія, яка почала клінічні дослідження, і перша, яка їх завершила", – зазначив Єфименко.

У світі наразі триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну.

Співвласник компанії "Біофарма". Костянтин Єфименко в Facebook

Скриншот. Костянтин Єфименко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, коли вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні. Він вважає, що вакцина пройде реєстрацію до нового року.