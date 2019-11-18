Біометрія – печать антихриста? У ПЦУ заспокоїли гучну дискусію

У Православній церкві України заявили, що не засуджують використання вірянами біометричних паспортів.

Відповідна заява з’явилася на Facebook-сторінці ПЦУ. Там зазначили, що довкола біометричного паспорта точаться суперечки серед представників різних конфесій. Людей залякують втратою приватності, "зреченням Господа", "печаткою антихриста".

Втім, насправді ПЦУ не засуджує використання вірянами біометричних паспортів, адже вони є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу, йдеться у заяві.

"Врешті-решт, збір біометричної інформації використовується на благо, бо робить наше життя у суспільстві безпечнішим: вона допомагає швидко встановити особу і допомогти їй, якщо виникне така потреба, або ж затримати особу, якщо вона порушила закон. Тобто, щирій віруючій людині, якій немає чого приховувати, яка живе законослухняно, боятися нема чого", – сказано у заяві.

У церкві додали, що паспорти, ідентифікаційні коди і персональні дані стосуються матеріального світу, "справжня віра в Господа – у душі, на неї ніхто не зможе поставити "печатку", або відокремити людину від любові Божої, якщо вона сама не відступить від неї".

"Бог дає нам безліч можливостей і засобів пізнання світу, і біометричні паспорти – лише один із них. Вони не здатні віддалити чи наблизити нас до Господа, зробити більшим чи меншим християнином, поставити на нас "печать антихриста". Тож не зважайте на безпідставні забобони чи обмеження і не бійтеся користуватися благами прогресу", – резюмували у Церкві.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Українська православна церква Московського патріархату провела під будівлею Верховного суду України "молебень" за скасування біометричних паспортів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал