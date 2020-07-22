Коли з'явиться вакцина від коронавірусу: біологиня назвала дату

Вакцина від коронавірусу у світі з'явиться в кінці 2020-початку 2021-го року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська біологиня Оксана Півень. За її словами, це цілком реально у випадку, якщо четверта стадія британсько-шведської розробки за участі Оксфордського університету та компанії AstraZeneca буде успішною.

"Зазвичай розробка будь-якої вакцини займає в середньому 5-6 років, але через швидке розповсюдження коронавірусу, весь світ значно прискорився. Більше 10 вакцин вже пройшли приклінічні дослідження. Якщо розробки британців будуть успішними, вакцина може з'явитися в кінця 2020-початку 2021-го. Це досить реально", – запевнила вчена.

Однак Україна не зможе отримати готову вакцину відразу після того, як вона надійде на світовий ринок.

"Поки не вакцинується країна, яка придумає вакцину, Україна її не побачить. Сьогодні в США, де розробляють кілька препаратів, вже формується порядок вакцинації і черги відповідно до загальних рекомендацій ВООЗ. Першими будуть вакцинуватися медпрацівники, далі - люди, які перебувають у зонах ризику, різні служби допомоги", – підсумувала вона.

Більш докладно про майбутню вакцину від COVID-19 – читайте на OBOZREVATEL в найближчі дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство юстиції США звинуватило двох китайських хакерів Лі Сяоюя і Донга Цзяжі в роботі на Міністерство держбезпеки Китаю й атаці на дослідження про вакцину проти коронавірусу COVID-19.