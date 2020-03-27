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27 березня • оновлено в 21:41
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Біолог розповів, чи чекає Україну доля Італії під час епідемії COVID-19

2.9т
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Від долі Італії під час епідемії коронавірусу Україну може врятувати злагоджена робота різних органів і навіть погода.

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Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" розповів біолог-генетик Олександр Коляда. На його думку, на Китай епідемія обрушилася в холодну пору року, що сприяло поширенню вірусу. У нас же ситуація може вийти зворотного.

"Тут є два варіанти: так або ні. Все буде залежати від реагування, від Центру громадського здоров'я, від МОЗ, від злагодженої роботи всіх систем, а також від біології вірусу. На Китай припало час досить холодне, в теплий період часу поширення вірусу відбувається повільніше, тому ми можемо сподіватися навіть на погоду ", - розповів він.

Олександр Коляда

Олександр Коляда

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші випробування вакцини від коронавируса COVID-19 почнуться в Іспанії і Норвегії.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Коляда
Місце
Україна
Тег
вірус
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Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Сергей
Руденко Сергей
В Италии теплее
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