Від долі Італії під час епідемії коронавірусу Україну може врятувати злагоджена робота різних органів і навіть погода.

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Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" розповів біолог-генетик Олександр Коляда. На його думку, на Китай епідемія обрушилася в холодну пору року, що сприяло поширенню вірусу. У нас же ситуація може вийти зворотного.

"Тут є два варіанти: так або ні. Все буде залежати від реагування, від Центру громадського здоров'я, від МОЗ, від злагодженої роботи всіх систем, а також від біології вірусу. На Китай припало час досить холодне, в теплий період часу поширення вірусу відбувається повільніше, тому ми можемо сподіватися навіть на погоду ", - розповів він.

Олександр Коляда Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші випробування вакцини від коронавируса COVID-19 почнуться в Іспанії і Норвегії.

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