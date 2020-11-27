Біолог назвала головний недолік вакцин від COVID-19

Професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова виділила головний недолік вакцин проти коронавірусної інфекції.

Вона зазначила, що найбільш активні препарати на даний момент потребують два етапи введення в організм. Однак наявність другого етапу значно підвищує ризики того, що людина не прийде другий раз, передають "РИА Новости".

Таким чином ніякого ефекту від масової вакцинації не буде.

"У цьому слабке місце цих вакцин. Існує великий ризик, що першу вакцину люди отримають, а прийти на другий укол або забудуть, або начитаються якихось противників вакцинації і не прийдуть", – сказала Баранова.

Експерт додала, що існує одностадійна китайська вакцина, але про її ефективність поки відомо дуже мало.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російська вакцина від коронавірусу не пройшла всі стадії випробувань. Третя стадія випробування препарату у росіян, яка надзвичайно важлива, проведена не була.

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