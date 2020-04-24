Компанія Біофарма розпочинає клінічні дослідження застосування імуноглобуліну в терапії ускладнення, що викликані Covid19. Керівники проекту Оксана Плотникова та Андрій Рыбаков провели неймовірно роботу, роботу на межі людських можливостей.

Вчора отримав електронний лист від Андрія, який публікую без змін. Краще складно написати, в кожній літері праця сотень людей, в цьому листі впевненість у своїй роботі, надії і мрії людей, що живуть своєю справою:

"Уважаемые коллеги!

Команда Биофарма-Плазма приступает к реализации сверхважной задачи - проведению клинического исследования, целью которого является подтверждение эффективности препарата Биовен в комплексе терапии тяжелой пневмонии Ковид 19.

Процесс подготовки проходил в крайне сжатые сроки и напряженном режиме.

8 рабочих дней - время от утверждения идеи до подачи материалов на утверждение в ГЭЦ.

Мы собрали данные по 6 центрам, в которые включили более 20 исследователей.

Провели три консультативные сессии с экспертами ГЭЦ и МОЗ Украины.

Написали протокол, ИРФ и сопутствующие документы (суммарно 382 страницы протокола).

Сроки - рекордные и без помощи всех вовлеченных, данный проект попросту был бы не возможен.

Я хочу выразить благодарность всем и каждому, кто был вовлечен в процесс подготовки к подаче материалов.

Команде маркетинга и внешней службы за работу с базами и исследователями и сверх быстрый сбор документов.

Медицинской команде за составление документов и подачу.

Руководству за мотивацию на становление.

Я верю в Биофарму, верю в проект, и верю во всех и каждого, кто причастен к его реализации.

Только вместе мы сила.

С уважением,

Рыбаков Андрей."