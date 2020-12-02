Біофарма на першій сторінці плазмового Форбс

Костянтин Єфименко Суспільство 11:16, 2.12.2020

Сьогодні отримав повідомлення від мого колеги із галузі:

"Biopharma has definitely arrived on the global plasma industry map! Congratulations!"

Додам від себе: Біофарма на першій сторінці плазмового Форбс.

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