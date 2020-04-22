Головна Новини
22 квітня • оновлено в 16:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Фаш*к Донецький
Фаш*к Донецький
Блогер Всі статті автора

Смеялись с листовок? Теперь ловите бомбу

5.7т
Читати матеріал російською

Преамбула. Каждый раз, когда я пишу о листовках, которые сбрасывают над оккупированными рф территориями, русские исходят на говно, мол все это фуфло и ничего не стОит, КПД от листовок ноль процентов и так далее. Да, я понимаю тех, кто кричат о нулевой полезности листовок - им зарплаты нужно отрабатывать, за чайники в кредит платить и все такое + нужно отмывать имиджевые удары по русскому хваленому оружию, которое по факту оказывается размалеванным и распиаренным хламом

Стоп. Я ж про листовки начал. Так вот, когда я пишу, мол, граждане коллаборанты, вы б не ги-ги-кали с листовок, ибо в следущий раз бимба прилетит на голову, а не бумажка, то макаки ржут и снова доказывают, что русские рэб-ы и пво, которые в шахтах Донбасса накопалось само, ну вааааще агонь, не смеши мои лапти и все такое.

А теперь давайте вместе посмеемся

Смеялись с листовок? Теперь ловите бомбу

Гыыы - это в районе Водяного сбросили уже не листовки.

Гыыы - на листовках писали на русском не раз : дынырийцы, сдавайтесь и будете здоровы.

Гыыы - русское военное железо оказалось хламом

Гыыы - 2 макак дыныры уже у сталина в гостях, а одна в реанимации

Гыыы - видели как испугались не листовок дынырийцы ? Видели как классно отработала пво дыныры ? Я увидел только бегство

Мораль. Гыыы. Надо читать внимательно про листовки, а не басурина с марочко. Конец

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Фаш*к Донецький Фаш*к Донецький
Місце
Україна Донецьк
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
2
Смішно
34
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Смешной и жалкий....косноязычный,с хуторским гумором.....клепайте свои ПТУшные листовки на мягкой бумаге,на сортир пойдут.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Дегтяренко Светлана, Такие совки, как ты задницу вместо туалетной бумагой газетами до сих пор подтирают. Трусы потом от краски типографской не отстираеш, совкоголовая.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ка ра те ли сами себя палят...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Бачурин Андрей, Про каких карателей говоришь, о тех кто опять в Чечню вторгся? Они каратели уже скоро как 30 лет!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это таким двух мирных граждан в оккупированной Горловки убили? Вообще это преступление против человечности, военное преступление, и не имеет срока давности.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • Названо найбільш ймовірний спосіб заразитися коронавірусом.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги