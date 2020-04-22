Преамбула. Каждый раз, когда я пишу о листовках, которые сбрасывают над оккупированными рф территориями, русские исходят на говно, мол все это фуфло и ничего не стОит, КПД от листовок ноль процентов и так далее. Да, я понимаю тех, кто кричат о нулевой полезности листовок - им зарплаты нужно отрабатывать, за чайники в кредит платить и все такое + нужно отмывать имиджевые удары по русскому хваленому оружию, которое по факту оказывается размалеванным и распиаренным хламом

Стоп. Я ж про листовки начал. Так вот, когда я пишу, мол, граждане коллаборанты, вы б не ги-ги-кали с листовок, ибо в следущий раз бимба прилетит на голову, а не бумажка, то макаки ржут и снова доказывают, что русские рэб-ы и пво, которые в шахтах Донбасса накопалось само, ну вааааще агонь, не смеши мои лапти и все такое.

А теперь давайте вместе посмеемся

Гыыы - это в районе Водяного сбросили уже не листовки.

Гыыы - на листовках писали на русском не раз : дынырийцы, сдавайтесь и будете здоровы.

Гыыы - русское военное железо оказалось хламом

Гыыы - 2 макак дыныры уже у сталина в гостях, а одна в реанимации

Гыыы - видели как испугались не листовок дынырийцы ? Видели как классно отработала пво дыныры ? Я увидел только бегство

Мораль. Гыыы. Надо читать внимательно про листовки, а не басурина с марочко. Конец

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