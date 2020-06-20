Біля населеного пункту Оріхове на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу 20 червня український військовий отримав осколкове поранення.

Про це повідомили на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що противник вів вогонь з артилерійських систем та мінометів.

"Біля населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з артилерійських систем та мінометів, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення", – зазначили у штабі.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. У пресцентрі ООС зазначили, що українські військові дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Нагадаємо, напередодні, 19 червня в зоні ООС на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Війська Росії протягом доби вісім разів порушили режим припинення вогню. За даними розвідки, було знищено двох і поранено трьох терористів.

Біля Оріхового на Донбасі поранено українського бійця, – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Раніше OBOZREVATEL писав, що розвідка ЗСУ засікла російських снайперів у "сірій зоні" на Донбасі.