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Біля Оріхового на Донбасі поранено українського бійця, – штаб ООС

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
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Біля Оріхового на Донбасі поранено українського бійця

Біля Оріхового на Донбасі поранено українського бійця

Біля населеного пункту Оріхове на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу 20 червня український військовий отримав осколкове поранення.

Про це повідомили на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що противник вів вогонь з артилерійських систем та мінометів.

"Біля населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з артилерійських систем та мінометів, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення", – зазначили у штабі.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. У пресцентрі ООС зазначили, що українські військові дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Нагадаємо, напередодні, 19 червня в зоні ООС на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Війська Росії протягом доби вісім разів порушили режим припинення вогню. За даними розвідки, було знищено двох і поранено трьох терористів.

Біля Оріхового на Донбасі поранено українського бійця, – штаб ООС

Біля Оріхового на Донбасі поранено українського бійця, – штаб ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Раніше OBOZREVATEL писав, що розвідка ЗСУ засікла російських снайперів у "сірій зоні" на Донбасі.

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  1. /Суспільство