Біля Львова зіткнулися два мікроавтобуси, дві вантажівки і два легковика. Фото

Юрій Сергієнко Суспільство 18:54, 16.09.2020 Оновлено: 18:58, 16.09.2020

На трасі Київ-Чоп біля Львова сталася ДТП за участю шести автомобілів, в результаті чого рух був обмежений.

У середу, 16 вересня, близько 14:40 зіткнулися два мікроавтобуси, дві вантажівки і два легкових авто. Всі вони рухалися в попутному напрямку, повідомляється на сайті сайті Національної поліції Львівської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Біля Львова сталася масштабна ДТП.

На місці працює слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції. Правоохоронці уточнюють кількість постраждалих.

Поліція закликала водіїв по можливості скористатися об'їзними маршрутами.

Через ДТП під Львовом обмежено рух на трасі Київ-Чоп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні у Львівській області автомобіль врізався в пасажирський автобус. В результаті зіткнення одна людина загинула і троє постраждали.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Рейтинг Зеленського вперше впав нижче від 30% – соцопитування

Рада заборонила забирати житло за борги за іпотекою

Новий прокурор Тернопільщини вимагав "клятви вірності" й обзивав колег "свинями": скандалом зайнялися в ОГПУ

Алла Мазур показала, як змінилася після боротьби з раком

Хворі на COVID-19 б'ються за кисень, місць у лікарнях уже немає: що відбувається в Одесі