Біля Львова зіткнулися два мікроавтобуси, дві вантажівки і два легковика. Фото

На трасі Київ-Чоп біля Львова сталася ДТП за участю шести автомобілів, в результаті чого рух був обмежений.

У середу, 16 вересня, близько 14:40 зіткнулися два мікроавтобуси, дві вантажівки і два легкових авто. Всі вони рухалися в попутному напрямку, повідомляється на сайті сайті Національної поліції Львівської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місці працює слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції. Правоохоронці уточнюють кількість постраждалих.

Поліція закликала водіїв по можливості скористатися об'їзними маршрутами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні у Львівській області автомобіль врізався в пасажирський автобус. В результаті зіткнення одна людина загинула і троє постраждали.