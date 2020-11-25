На адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом можуть розгорнути гуманітарні табори, якщо загостриться ситуація з коронавірусом (COVID-19).

Про це для "Інтерфакс-Україна" розповіла заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук. За її словами, такі табори можуть з'явитися на КПВВ.

"Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію щодо боротьби з COVID-19, то ми розуміємо, що ми не маємо можливості впливати на все, що відбувається на тимчасово окупованій території, але ми можемо наблизити послуги для наших громадян. Таке рішення (розгортання гуманітарних таборів – Ред.) може бути ухвалено, враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу та нестачею ліків на тимчасово окупованих територіях", – пояснила чиновниця.

Також вона додала, що подібні табори можуть розгорнути на КПВВ у Донецькій і Луганській областях у разі критичної ситуації з COVID-19. Голованчук підкреслила, що в ОРДЛО направляють гуманітарні вантажі, але з Кримом ситуація складніша, адже Росія блокує доступ для міжнародних організацій. Також окупанти не дозволяють резидентам Криму – громадянам України виїхати на материкову частину України, щоб купити ліки.

"Ми могли б сприяти вантажам від міжнародних гуманітарних організацій, які б йшли на територію окупованого Криму. Ми проводили відповідні консультації з нашими міжнародними партнерами. Вони готові. Ба більше, вони навіть зверталися до країни-окупанта з пропозицією гуманітарної допомоги та обов'язковим доступом на територію окупованого півострова для моніторингу ситуації. У відповідь міжнародники отримали відмову", – акцентувала заступниця міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні політичної підгрупи ТКГ Донбасом представник Росії заявив про підтримку плану дій, запропонованого представниками ОРДЛО.