Біля Хортиці виявили унікальний артефакт часів Мазепи. Фото

Представники Національного заповідника "Хортиця" на однойменному острові в Запоріжжі презентували піднятий гідроархеологами дерев'яний лафет гармати 17-18 століття.

Про це повідомило "Радіо Свобода". Артефакт був знайдений в руслі Дніпра на південь від Хортиці.

За словами вчених, знахідка лежала на глибині близько 10 метрів в частині річки, яка входить до зони намиву піску. Тому пам'ятку довелося діставати терміново через загрозу її втратити.

Гарматний лафет виготовлений з дерева і оббитий залізом. На ньому також збереглися сліди червоної фарби, яка в ті часи використовувалася для позначення артилерії. Лафет призначався для гармати, яка мала вагу близько 3 тонн і калібр 24 або 32 фунта. Така гармата стріляла на відстань до 7 кілометрів.

Гарматний лафет виготовлений з дерева і оббитий залізом радіо Свобода

"Це польова гармата. Вона не використовувалася на кораблях. Їх тільки кораблями перевозили. Лафет зроблений з дуба. Він загальноєвропейської конструкції. Де зробили, ми не знаємо. Це може бути і Російська імперія, і Україна, київський Арсенал, і Відень. Навіть англійські лафети могли потрапити сюди", – розповів керівник відділу реставрації Національного заповідника "Хортиця", гідроархеолог Валерій Нефедов.

Лафет призначався для гармати вагою близько 3 тонн радіо Свобода

За словами дослідників, знахідка може відноситься до часу, коли гетьман Мазепа проходив повз Хортицю зі своїми першими флотиліями.

Знайдений біля Хортиці лафет 17-18 сторіччя не має аналогів в Україні. Аналогічні артефакти датовані такими же часом наразі зберігаються в окремих іноземних музеях.

Знахідка лежала на глибині близько 10 метрів радіо Свобода

Знайдений лафет гармати буде переміщений до реставраційного ангару Національного заповідника "Хортиця", де його будуть консервувати засобом виморожування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Хортиці археологи виявили поховання скіфського воїна, яке було проведено майже 2500 років тому. Це стало першою, починаючи з 1992-го, знахідки не пограбованого скіфського поховання на острові біля Запоріжжя.