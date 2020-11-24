Біля Авдіївки ворожий снайпер вбив українського воїна

Таша Адамович Суспільство 17:03, 24.11.2020 Оновлено: 17:54, 24.11.2020

Снайпер бойовиків поранив українського військового біля Авдіївки на Донеччині – боєць помер у лікарні.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook.

Таким чином російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші, що набрав чинності 27 липня відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", – наголосили на сторінці ООС.

Снайпер бойовиків вбив українського воїна
Facebook Операция Объединенных сил

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за добу 23 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці ще чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли позиції ЗСУ з міномета й гранатомета. На щастя, бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Міносвіти пообіцяли вчителям двічі підняти зарплати у 2021 році

Біля посольства США в Києві відбувся масовий мітинг: стягнули спецтехніку і силовиків

Черги біля моргів, не вистачає ліків: що відбувається з лікуванням COVID-пацієнтів на Прикарпатті

Росія відкрито бреше про Україну на засіданні в ТКГ, – Арестович

Українцям прийдуть нові платіжки за комуналку з абонплатою на все: платити доведеться більше