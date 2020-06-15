Більшість жителів "Л/ДНР" вибере Україну – Казанський

Жителі окупованої Росією території Донбасу вибрали б жити в Україні, тому що хочуть визначеності.

Про це заявив у ефірі каналу "Україна 24" представник політичної підгрупи української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. За його словами, річ не в патріотизмі.

Казанський заявив, що відстежує в соцмережах настрої населення в ОРДЛО.

Більшість жителів "Л/ДНР" вибере Україну Українська правда

"Я знаю, що люди там не сприймають "ЛНР" і "ДНР". Їм не подобається нинішня ситуація. Думаю, цим людям уже однаково – чи Україна, чи Росія, але щоб якась держава, де в них будуть банки, аеропорти. Вони хочуть визначеності. І якщо їх, умовно кажучи, Росія не забирає, а Росія їх не забирає, це вже зрозуміло й очевидно, то залишається варіант невеликий – або Україна, або ось це "бананове" незрозуміло що, вугільна недореспубліка", – сказав він.

І пояснив, чому буде зроблено вибір.

"У такій ситуації, я впевнений, більшість людей там вибере Україну – не через якісь патріотичні інтереси, вони просто хочуть нормалізації свого життя. А там ми бачимо, що все розсипається. Там відбувається поступовий розпад економіки, тому що немає шансів вижити в такій ситуації", – резюмував Казанський.

Раніше OBOZREVATEL писав, що журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський увійшли в ТКГ як представники ОРДЛО.